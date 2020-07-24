أنشطة للأطفال في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يوليو 2020 04:48 مساءً - حفلة العيد التي تقيمينها في المنزل والأنشطة الكثيرة التي تتقاسمينها مع أطفالك في العيد سواء كانت استعدادا للعيد أو في أيام العيد، تعلمهم الكثير عن القيم، العادات والتقاليد والتي تحاولين زرعها في داخلهم.

إذا كنت تريدين تعريف طفلك المزيد عن العيد وأجواء الاحتفال به، اليك هذه الأفكار لأنشطة الطفل في العيد واختاري منها ما يعجبك ويروق لطفلك:

- اطبعي أو خطي مع أطفالك بطاقات تهنئة للعيد توزعينها على الأهل والأقارب.

- اصنعي مع أطفاك صناديق واملئيها بقطع حلويات من صنعك وصنع أطفالك لتوزعيها على الأهل، الأقارب أو الجيران

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- أعدي مع أطفالك قصاصات ورقية على أشكال نجوم وهلال باستخدام جرائد قديمة ثم قوموا بتلوينها ورش الصمغ البراق عليها ومن ثم لصق خيط من الخلف على كل منها لتعلقوها كزينة العيد في المنزل.

- أعدي لعبة الأسئلة والأجوبة ولتحتوي على معلومات إسلامية وعن العيد. أنت بذلك تثقفين طفلك عن طريق اللعب.

- عززي مفهوم العطاء في العيد ودعي طفلك يشارك في توزيع وجبات غذائية للمحتاجين

- اطلبي من طفلك أن يجهز أكياس صغيرة من الحلوى لأصدقائه وأقربائه ولتكن بألوان زاهية ومبهجة.