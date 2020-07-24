شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة الألعاب في منصة PlayStation 4 (تعرف على الطريقة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك الان أن تُشارك مكتبة ألعاب PS4 الرقمية كاملة بسهولة مع أحد أصدقائك أو أحد أفراد العائلة.

حيث توفر شركة سوني إمكانية مشاركة الألعاب في منصة الألعاب بلاي ستيشن 4 ، مع صديقك أو أحد أفراد عائلتك، حتى تتمكنا من لعب اللعبة نفسها معًا.

هناك طريقة بسيطة تتيح لك مشاركة مكتبة الألعاب الرقمية في منصة PlayStation 4 كاملة مع أحد أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك، ولكن يتطلب تنفيذها تحديد من تريد أن تشاركه هذه المكتبة الكاملة، وأن تتوجه إلى حيث يحتفظ بمنصة PS4 الخاصة به لإتمام الخطوات التالية:

على جهاز صديقك: افتح منصة ألعاب PlayStation 4 الخاصة به، ثم سجل الدخول باستخدام حسابك الشخصي على شبكة بلاي ستيشن.

اضغط على خيار Settings، ثم اختر Account Management.

حدد خيار Activate as Your Primary PS4، ثم قم بتأكيد هذا الاختيار عن طريق الضغط على خيار Activate.

الآن سيرى صديقك جميع ألعابك في مكتبته، ويمكنه تنزيلها وتشغيلها.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام هذه الطريقة إلا مع شخص واحد فقط، لأن تجربتها مع أكثر من صديق ستؤدي إلى وضع علامة على حسابك وحظره.

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