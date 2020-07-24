شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الاضطراب ثنائى القطب المصاب به زوج كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان عن إصابة زوجها باضطراب نفسى يعرف باسم اضطراب ثنائى القطب، وهو حالة نفسية معقدة.ووفقا لما أعلنته النجمة الأمريكية يعرض الخليج 365 فى التقرير التالى كل ما يخص الاضطراب ثنائى القطب، وفقا للموقع الطبى " webmd".

ما هو الاضطراب ثنائي القطب الاضطراب ثنائي القطب ، هو الاسم المعروف أيضا لحالة الاكتئاب الهوسي، وهو مرض عقلي يجلب مزاجًا مرتفعًا ومنخفضًا شديدًا، وتغيرات في النوم والطاقة والتفكير والسلوك.

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب يمكن أن يكون لديهم فترات يشعرون فيها بالسعادة المفرطة والحيوية وفترات أخرى من الشعور بالحزن الشديد واليأس والكسل، وبين تلك الفترات ، عادة ما يشعرون بالطبيعية، لذا يطلق عليه أسم "قطبين" من المزاج ، وهذا هو السبب في أنه يسمى الاضطراب "ثنائي القطب".

تصف كلمة "الهوس" الأوقات التي يشعر فيها المصاب بالاضطراب ثنائي القطب بالإثارة المفرطة والثقة، ويمكن أن تنطوي هذه المشاعر أيضًا على التهيج وصنع القرار المتهور أو المتهور، و يمكن أن يكون لدى نصف الأشخاص خلال الهوس أيضًا أوهام أو هلوسة.

يقضي معظم الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب وقتًا أطول في أعراض الاكتئاب مقارنة بأعراض الهوس أو الهوس الخفيف.



أعراض الاضطراب ثنائي القطبفي الاضطراب ثنائي القطب، لا تتبع الحلقات الدرامية للمزاج المرتفع والمنخفض نمطًا محددًا، فقد يشعر شخص ما بحالة المزاج نفسها (الاكتئاب أو الهوس) عدة مرات قبل التحول إلى الحالة المزاجية المعاكسة، ويمكن أن تحدث هذه الحلقات على مدى أسابيع وشهور وأحيانًا حتى سنوات. أعراض الاضطراب ثنائي القطبفي الاضطراب ثنائي القطب، لا تتبع الحلقات الدرامية للمزاج المرتفع والمنخفض نمطًا محددًا، فقد يشعر شخص ما بحالة المزاج نفسها (الاكتئاب أو الهوس) عدة مرات قبل التحول إلى الحالة المزاجية المعاكسة، ويمكن أن تحدث هذه الحلقات على مدى أسابيع وشهور وأحيانًا حتى سنوات.

مدى شدة اختلافها من شخص لآخر يمكن أن تتغير أيضًا بمرور الوقت ، لتصبح أكثر أو أقل حدة.





أعراض الهوس (المرتفعة):

السعادة المفرطة والأمل والإثارة

التغيرات المفاجئة من الفرح إلى الغضب والعداء

الأرق

الكلام السريع وضعف التركيز

زيادة الطاقة وقلة الحاجة للنوم

ارتفاع الرغبة الجنسية بشكل غير عادي

وضع خطط كبيرة وغير واقعية

تعاطي المخدرات والكحول

تصبح أكثر اندفاعًا

قلة الحاجة للنوم

قلة الشهية

شعور أكبر بالثقة بالنفس والرفاهية





خلال فترات الاكتئاب ("المنخفضة") ، قد يعاني الشخص المصاب بالاضطراب ثنائي القطب:

الحزن

فقدان الطاقة

مشاعر اليأس أو عدم القيمة

عدم الاستمتاع بالأشياء التي أحبوها ذات مرة

صعوبة في التركيز

النسيان

التحدث ببطء

أقل فى الدافع الجنسي

عدم القدرة على الشعور بالسعادة

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بكاء لا يمكن السيطرة عليه

وجود مشكلة في اتخاذ القرارات

التهيج

الأرق

تغيرات في الشهية تجعلك تفقد أو تزيد وزنك

توارد خواطر الموت أو الانتحار

محاولة الانتحار



أسباب الاضطراب ثنائي القطبلا يوجد سبب واحد للاضطراب ثنائي القطب، ولكن يدرس الباحثون كيف يمكن أن تؤدي إليه بعض العوامل في بعض الأشخاص. أسباب الاضطراب ثنائي القطبلا يوجد سبب واحد للاضطراب ثنائي القطب، ولكن يدرس الباحثون كيف يمكن أن تؤدي إليه بعض العوامل في بعض الأشخاص.

على سبيل المثال ، في بعض الأحيان يمكن أن يكون الأمر ببساطة مسألة وراثية ، مما يعني أنك تمتلكها لأنها توجد في عائلتك، وقد تلعب الطريقة التي ينمو بها دماغك أيضًا دورًا ، لكن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا كيف أو لماذا.





علاجات الاضطراب الثنائي القطبيمكن علاج الاضطراب ثنائي القطب، ولكنها حالة طويلة الأمد تحتاج إلى رعاية مستمرة، والأشخاص الذين لديهم 4 نوبات أو أكثر من حالات المزاج في السنة ، أو الذين يعانون أيضًا من مشاكل المخدرات أو الكحول ، يمكن أن يكون لديهم أشكال من المرض يصعب علاجها.

الدواء هو العلاج الرئيسي ، وعادة ما يشمل ما يلي:

الأدوية المضادة للاكتئاب ومضادات الذهان ، وهي مزيج من مضادات الاكتئاب ومثبت المزاج، والأدوية المضادة للقلق أو أدوية النوم ، مثل المهدئات مثل البنزوديازيبينات.

العلاج بالصدمات الكهربائية (ECT): من جرعات صغيرة من الكهرباء تصدم الدماغ وتسبب نوبة صغيرة لإعادة نوعه وتغيير توازن بعض المواد الكيميائية.

العلاج بالإبر: هناك بعض الأدلة على أن هذا العلاج التكميلي قد يساعد في علاج الاكتئاب الناجم عن الاضطراب ثنائي القطب.

المكملات: في حين أن بعض الأشخاص يأخذون مكملات فيتامين معينة للمساعدة في أعراض الاضطراب ثنائي القطب ، هناك العديد من المشكلات المحتملة في استخدامها.

قد تساعد تغييرات نمط الحياة أيضًا في:

مارس الرياضة بانتظام.

كن على جدول زمني لتناول الطعام والنوم.

تعلم كيفية التعرف على تقلبات مزاجك.

احصل على الدعم من الأصدقاء أو المجموعات.

احتفظ بمذكرة أو مخطط أعراض.

تعلم كيفية التحكم في التوتر.

ابحث عن هوايات صحية أو رياضة.

لا تشرب الكحول أو تستخدم العقاقير الترويحية.