شكرا لقرائتكم خبر عن سينوفارم الصينية تعلن جاهزية لقاح كورونا نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة سينوفارم الصينية أن لقاح الفيروس التاجي قد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام، ووفقا لتقرير لصحيفة time news الهندية فإن مرشح لقاح فيروس كورونا الذى طورته مجموعة الأدوية الوطنية الصينية (سينوفارم) قد يكون جاهزًا للاستخدام العام بحلول نهاية هذا العام ، قبل توقع سابق أنه قد يصبح متاحًا في عام 2021.

وقال ليو جينغ تشن ، رئيس شركة سينوفارم إن الشركة تتوقع إنهاء الاختبارات البشرية في مرحلة متأخرة في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا.

وقالت وحدة شركة China National Biotec Group (CNBG) ، المسئولة عن مشروعين لقاح فيروس التاجي في يونيو ، إن اللقاحات قد لا تكون جاهزة حتى عام 2021 على الأقل لأن نقص العدوى الجديدة في الصين جعل من الصعب العثور على أشخاص لاختبارها. .

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لكن الصين وجدت منذ ذلك الحين مواقع تجريبية بديلة في الخارج ، تتغلب على بعض العقبات التي تواجهها في السباق العالمي لإنتاج لقاح لمكافحة جائحة قتل أكثر من 600ألف شخص على مستوى العالم.

دخلت تجربة Sinopharm التجريبية المرحلة الثالثة التي شملت حوالي 15ألف مشارك وسلالتين من اللقاحات في الإمارات العربية المتحدة، كما تم إعطاء لقاح محتمل آخر ، طورته شركة Sinovac Biotech الصينية باستخدام تقنية مماثلة ، للمشاركين في تجربة المرحلة الثالثة في البرازيل.

يبحث مرشح لقاح تم تطويره من قبل CanSino Biologics Inc ووحدة الأبحاث العسكرية الصينية ، والتي يبدو أنها استجابات مناعية آمنة ومحفزة في معظم الموضوعات في دراسة منتصف المرحلة التي تتم مراقبتها عن كثب ، عن فرص لإجراء تجربة المرحلة الثالثة خارج الصين.