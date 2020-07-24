تجربتي المذهلة مع رجيم عصير التفاح لحرق الدهون في اسبوع 

تجربتي مع رجيم عصير التفاح تستحق المشاركة لأنها ساعدتني على خسارة الوزن وحرق الدهون التي تتراكم لدي. وتمكنت من تطبيق هذه الحمية بسهولة كبيرة وفي ايام لا تزيد عن اسبوع واحد. ولهذا تعلمت افضل طريقة لتحضير هذا العصير وتعرفت على فوائده الكثيرة. ولهذا انصح كل من تريد انقاص الوزن ونحت الجسم واسعادة الرشاقة بالتعرف على تجربتي مع رجيم عصير التفاح.

فوائد رجيم عصير التفاح



قبل ان اروي تجربتي مع رجيم عصير التفاح لا بد من ان اشير الى الفوائد الكثيرة التي تحتوي عليها هذه الفاكهة. فمن المعروف ان تناولها يساعد على الشعور بالشبع في الفترات التي تفصل بين الوجبات الاساسية. والسبب انها تحتوي، بحسب اختصاصية التغذية، على نسبة مرتفعة من الالياف. والاهم ان اكل التفاح يزود الجسم بالكثير من المغذيات والفيتامينات التي يحتاج اليها الجسم لأداء وظائفه المختلفة.

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اما عصير التفاح، وخصوصاً النوع الاخضر، فهو يتمتع بالكثير من الخصائص التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة لأسباب مختلفة في عدد من مناطق الجسم. ويعمل تناوله على تحفيز عملية الايض. كما انه مصدر مهم لمضادات الاكسدة التي تخلص الجسم من السموم وتعزز عملية حرق الدهون. ولهذا قررت تناوله مع اتباعي نظاماً غذائياً صحياً.

طريقة رجيم عصير التفاح



لم اجد اي صعوبة في تطبيق هذا الرجيم. فطريقته سهلة جداً حيث حرصت على شرب كوب من التفاح الاخضر 3 مرات يومياً، خصوصاً بعدما علمت ان هذا يساعد على حرق ما لا يقل عن 600 سعرة حرارية. وفي المقابل اتبعت قمت بتحضير اطباق الوجبات الاساسية في المنزل حيث احتوت على مكونات طبيعية صحية. وابتعدت تماماً عن تناول المأكولات الغنية بالدهون وعن السكريات وطبقت البرنامج لمدة اسبوع. وخلاله لم اتوقف عن ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً. وفي نهاية مدة الرجيم لاحظت انني خسرت 3 كيلوغرامات. ولكي احافظ على جمال قوامي واصلت بعد ذلك اتباع النظام الصحي.

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طريقة عصير التفاح لخسارة الوزن



بعد ان رويت تجربتي مع رجيم التفاح من الضروري ان اكشف سر هذه الخلطة التي تساعد على التمتع بجسم صحي وعلى نحت الدهون الضارة. وعملية تحضيرا سهلة جداً.

المقادير

حبة تفاح خضراء او حمراء اللون

عصير حبة ليمون واحدة



بضعة اوراق من النعناع

كوب من الماء البارد ويمكن اضافة مكعبات ثلج

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الخطوات

من السهل جداً تحضير هذه الوصفة ولأفعل ذلك قمت بهذه الخطوات.

1 غسلت حبة التفاح جيداً وقمت بتقطيعها مع القشر.

2 وضعت القطع في الخلاط واضفت اليها الماء البارد وعصير الليمون واوراق النعناع المغسولة.

3 قمت بخلط المكونات جيداً حتى تحولت الى مزيج ناعم.



4 سكبت المزيج في كوب مخصص للعصير ووضعته في الثلاجة لبعض الوقت. وبعد ان اصبح بارداً قمت بشربه عندما شعرت بالجوع في الفترة الفاصلة بين وجبتي الفطور والغداء. ولاحقاً حضرت كوباً آخر تناولته قبل وجبة العشاء. وهذه المرة اضفت الى المخفوق بضع مكعبات من الثلج والقليل من العسل.

ورغم ان تجربتي مع رجيسم التفاح نجحت الا انني قمت قبل تطبيقها بزيارة الطبيبة الاختصاصية لاستشارتها بشأن فعالية هذه الحمية وفوائدها ومضارها. ونصحتني بشرب العصائر عموماً بكمية معتدلة مع تناول الاغذية الصحية لأن هذا يمنع المعاناة من الاعراض الجانبية لأي حمية قاسية تهدف الى انقاص الوزن وتذويب الدهون الضارة.

