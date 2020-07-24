شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لأمل جديد لعلاج مرضى ارتفاع ضغط الدم بالشريان الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة بمستشفى بريجهام ثاني أكبر مستشفى تعليمي في كلية هارفارد الطبية عن وجود بعض البروتينات التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الرئوية، حيث تبدأ أعراض ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) ببطء ، وحتى قبل ظهورها وتسبب تلف كبير في انسداد الشرايين الصغيرة مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم في الرئتين، وبحلول الوقت ، تصبح الأعراض وعلى الأخص ضيق التنفس شديدة بما يكفي للشخص المصاب بإرتفاع ضغط الشريان الرئوي لطلب الرعاية والحصول على تشخيص نهائي ، فإن فرص بقاء المريض في خمس سنوات أفضل قليلاً من 50 في المائة على العلاجات المتوفرة حاليًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS الهندية، يدرس بول بي يو ، دكتوراه في الطب ، دكتور متخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريجهام ومستشفى النساء ، أكثر من 15 عامًا لفهم العملية الأساسية التي تفقد فيها الأوعية الدموية في الرئتين بسبب المرض.

وفي ورقة نشرت في مجلة Science Translational Medicine ، يوضح أعضاء مختبر يو والمؤلفون المشاركون في مستشفى بريجهام ومستشفى النساء وشركة Acceleron Pharma المسارات البيولوجية الكامنة التي قد تؤدي إلى تدمير الأوعية.

وتقدم نتائجهم تفسيراً بيولوجياً لسبب مساهمة البروتينات التي تسمى النشاطات وعوامل النمو والتمايز (GDFs) في الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الرئوية ، كما تقدم شرحًا عن الكيفية التي يمكن بها للمساعدة في علاج المرضى مع ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.

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وقال قائد الدراسة" نأمل أن تؤدي هذه التطورات إلى خيارات علاجية جديدة لهذا المرض المزعج بشكل لا يصدق".

في الوقت الحالي ، يتم علاجا ارتفاع ضغط الشريان الرئوي بموسعات الأوعية الدموية لتوسيع الأوعية الدموية في الرئة وزيادة تدفق الدم اكتشف يو وفريقه رؤى بيولوجية قد تساعد على التأثير على عملية المرض الأساسية بشكل مباشر.

حيث وجد الفريق أن بروتين الاندماج كان أكثر فعالية من موسعات الأوعية الدموية في علاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ومنع إعادة تشكيل الأوعية الدموية ، من خلال استعادة التوازن الطبيعي بين الانتشار وموت الخلايا التي تشكل جدران الأوعية الدموية.