شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرحلة ما قبل السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرحلة ما قبل السكرى هي حالة تحدث قبل إصابتك بمرض السكرى، فإذا تلقيت تشخيصًا لحالة ما قبل السكري أو prediabetes، فهذا يعني أن مستوى السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، لكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري، ويمكن باكتشافك أنك في مرحلة ما قبل السكري الوقاية من الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بإجراء تعديلات على نمط حياتك تحميك من الإصابة بالسكر، في هذا التقرير نتعرف على مرحلة ما قبل السكري، بحسب موقع " cdc".

س: ما هي مرحلة ما قبل السكري ؟

ج: مقدمات السكري هي حالة صحية خطيرة تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري من النوع الثاني.

تزيد مقدمات السكري من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري يمكن أن يساعدك إجراء تغييرات في نمط الحياة على منع أو تأخير مرض السكري من النوع 2 والمشاكل الصحية الخطيرة الأخرى.

س: ما الذي يسبب مقدمات السكري؟

ج: الأنسولين هو هرمون يصنعه البنكرياس ويعمل كمفتاح للسماح بدخول سكر الدم إلى الخلايا لاستخدامه كطاقة.

إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري، فإن خلايا الجسم لا تستجيب بشكل طبيعي للأنسولين.

يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لمحاولة جعل الخلايا تستجيب في نهاية المطاف ، لا يستطيع البنكرياس مواكبة الحالة، ويرتفع مستوى السكر في الدم ، مما يمهد الطريق لمرض مقدمات السكري - ومرض السكري من النوع الثاني في المستقبل.

س: ما علامات وأعراض مرض ما قبل السكري؟

ج: يمكن أن يكون لديك مقدمات السكري لسنوات ولكن ليس لديك أعراض واضحة، لذلك غالبًا ما لا يتم اكتشافه حتى تظهر مشاكل صحية خطيرة مثل داء السكري من النوع الثاني.

من المهم التحدث مع طبيبك حول إجراء اختبار سكر الدم إذا كان لديك أي من عوامل الخطر لمرض السكري ، والتي تشمل:

Advertisements

-زيادة الوزن.

-أن يكون عمرك 45 عامًا أو أكثر.

-وجود والد أو أخ أو أخت مصابة بداء السكري من النوع الثاني.

-ممارسة الرياضة أقل من 3 مرات أسبوعياً.

- كان لديكِ سكري الحمل في وقت سابق.

-الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات

اختبار بسيط لسكر الدم

يمكنك الحصول على اختبار بسيط لسكر الدم لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض مقدمات السكري اسأل طبيبك إذا كان يجب فحصك.

س: طرق الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني ؟

إذا كنت مصابًا بمرحلة ما قبل السكري، فإن فقدان كمية صغيرة من الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وممارسة نشاط بدني منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع 2 من داء السكري.

يعني القليل من فقدان الوزن حوالي 5 ٪ إلى 7 ٪ من وزن جسمك ويعني النشاط البدني المنتظم الحصول على 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع من المشي السريع أو نشاط مشابه هذه فقط 30 دقيقة في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع.