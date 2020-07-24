شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذرك من مشكلة خطيرة فى العين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيون تتأثر بشكل كبير بالتقدم في العمر والشيخوخة، وبعض التغييرات المرتبطة بالعمر في العين مزعجة ولكنها ليست خطيرة - فعلى سبيل المثال، قد يصبح من الصعب التركيز على الأشياء القريبة، وقد تتضاءل الرموش قليلاً لكن التغييرات الأخرى يمكن أن تكون مشاكل خطيرة في العين تهدد الرؤية، في هذا التقرير نتعرف على علامات التحذير لوجود مشكلة خطيرة في العين، بحسب موقع "هارفارد هيلث".

مع تقدم العمر، تبدأ قدرة العين على الحفاظ على رطوبتها في التلاشي، هذا يمكن أن يجعل العين لزجة ، جافة ويمكن أن تصبح عدسة العين أقل مرونة.

قد تبدأ الرؤية الليلية أيضًا في التأثر، مما قد يسبب مشاكل عند القيادة ليلاً وعلى النقيض من ذلك ، فإن إعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي، واعتلال الشبكية السكري يمكن أن يسلبك بصرك.

لكن كيف تعرف إذا كانت مشكلة العين مصدر إزعاج أو بداية شيء خطير؟ تتطلب العلامات والأعراض التالية الاتصال بطبيبك.

علامات تحذرك من مشكلة خطيرة في العين

يمكن أن يساعد اكتشاف مشاكل العين الخطيرة مبكرًا في الحفاظ على رؤيتك يمكن علاج مشاكل العين التي لا تهدد الرؤية للحفاظ على راحة عينيك وبصرك حادًا قدر الإمكان.

اتصل بطبيبك إذا واجهت أيًا مما يلي:

-تغير في لون القزحية

-حول العين

-بقعة مظلمة في وسط مجال رؤيتك

-صعوبة التركيز على الأشياء القريبة أو البعيدة

-رؤية مزدوجة

-جفاف العين مع الحكة أو الحرقان.

-حلقات الرؤية الغائمة

-إفرازات مفرطة أو تمزق

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-ألم في العين

- رؤية عوامات أو فلاشات.

-نتوء متزايد على الجفن

-هالات (دوائر ملونة حول الأضواء)

-رؤية ضبابية أو مشوشة

-عدم القدرة على إغلاق الجفن

-فقدان الرؤية المحيطية

-احمرار حول العين

-بقع في مجال رؤيتك

فقدان الرؤية المفاجئ

-مشكلة في التكيف مع الغرف المظلمة

-حساسية غير عادية للضوء أو الوهج

-وجود حجاب يعيق الرؤية.

-مظهر متموج أو ملتوي لخطوط مستقيمة.