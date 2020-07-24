صحة ورشاقة

ما هى الكمية التى يجب أن يتناولها طفلك من الحديد لتحميه من الأنيميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنيميا هى المشكلة الصحية الشائعة التى يتعرض لها الاطفال دائما فمن الممكن أن يؤدى نقص الحديد فى الجسم إلى مشاكل فى وصول الاكسجين الى الاعضاء الرئيسية، وحسب ما ذكره موقع healthline إذا كان طفلك يعاني من مستويات منخفضة من الحديد ، فقد تلاحظ أنه يعانى من بعض الاعراض التالية.

 

1: شحوب الوجه.

2: سريع الانفعال.

3: فقدان الشهية.

4: النمو البطئ.

4: تأخر المهارات الحركية.

5:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

6: تهيج الجلد.

7:ضربات قلب سريعة.

8:نقص الوزن.

9:الشعور بالتعب والدوخة.

10: الصداع الشديد.

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فهناك كمية محددة يحتاجها الطفل فى الجسم لكى تحميه من الانيميا وذلك حسب عمره وهى

الكمية المناسبة للحديد فى جسم الطفل

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الحديد ضروري لطفل صغير ينمو بسرعة. هذا هو السبب في أن الكثير من الحبوب وأطعمة الأطفال الصغار الأخرى مدعمة بالحديد.

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تختلف المتطلبات اليومية الموصى بها للحديد حسب العمر وهى:

 

1:الأعمار من 0 إلى 6 شهور: 0.27 ملليجرام (مجم) يوميًا.

 

2:العمر 6-12 شهرًا: 11 مجم يوميًا.

 

3:الأعمار 1-3 سنوات: 7 ملغ يوميا.

 

4:الأعمار 4-8 سنوات: 10 ملغ يوميا.

 

يحتاج الأطفال المولودون قبل الأوان أو منخفضي الوزن عند الولادة إلى كمية حديد أكثر من أولئك الذين يولدون بوزن صحي.

يمتص الجسم الحديد بشكل أفضل عندما تستهلكه بمصدر فيتامين سي،  لتمكين الجسم من امتصاص المزيد من الحديد ،  لذلك يجب ان تقدم الأطعمة الغنية بالحديد إلى جانب الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

تتضمن أمثلة الأطعمة الغنية بفيتامين ج ما يلي" عصير برتقال وبرتقال، جريب فروت، فاكهة الكيوي، بروكلي، طماطم، فراولة،الفلفل، بابايا،الشمام، البطاطا الحلوة".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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