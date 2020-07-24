شكرا لقرائتكم خبر عن الوقاية من السكتة الدماغية بطرق بسيطة منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكتة الدماغية من المشاكل الصحية الخطيرة والتي تهدد الحياة ويمكن أن تبدأ الوقاية من السكتة الدماغية من الآن، بغض النظر عن عمرك أو تاريخ عائلتك الوراثي، فهناك العديد من عوامل الخطر التي يمكنك التحكم بها للوقاية من السكتة الدماغية، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من السكتة الدماغية، بحسب موقع "هارفارد هيلث".

الوقاية من السكتة الدماغية

الوقاية من السكتة الدماغية تشمل:

أولا خفض ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم عاملاً كبيرًا، حيث يضاعف خطر السكتة الدماغية أو يضاعفها أربع مرات إذا لم يتم السيطرة عليه ارتفاع ضغط الدم هو أكبر مساهم في خطر السكتة الدماغية لدى الرجال والنساء.

من المحتمل أن تكون مراقبة ضغط الدم، ومعالجته، أكبر فرق يمكن أن يحدثه الناس لصحتهم في الأوعية الدموية.

يجب الحفاظ على ضغط دم أقل من 120/80 إن أمكن وحتى تصل لذلك:

-قلل الملح في نظامك الغذائي.

-زيادة الدهون المتعددة الصحية في نظامك الغذائي، مع تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

-تناول 4 إلى 5 أكواب من الفاكهة والخضروات يوميًا ، ووجبة واحدة من السمك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ، والعديد من الوجبات اليومية من الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

-احصل على المزيد من التمرين - 30 دقيقة على الأقل من النشاط في اليوم ، وأكثر ، إن أمكن.

-الإقلاع عن التدخين ، إذا كنت تدخن.

-إذا لزم الأمر ، تناول أدوية ضغط الدم.

ثانياً فقدان الوزن

تزيد السمنة، بالإضافة إلى المضاعفات المرتبطة بها من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان القليل من الوزن يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على خطر السكتة الدماغية.

حاول ألا تتناول أكثر من 1500 إلى 2000 سعر حراري في اليوم زد من كمية التمارين التي تمارسها مع أنشطة مثل المشي أو لعب التنس، واجعل النشاط جزءًا من كل يوم.

ثالثاً ممارسة الرياضة

Advertisements

تساهم التمارين الرياضية في فقدان الوزن وخفض ضغط الدم، ولكنها تقف أيضًا بمفردها كمخفف مستقل للسكتة الدماغية يجب ممارسة الرياضة بكثافة معتدلة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.

اصعد الدرج بدلًا من المصعد عندما تستطيع.

إذا لم يكن لديك 30 دقيقة متتالية لممارسة الرياضة، قسّمها إلى جلسات من 10 إلى 15 دقيقة عدة مرات كل يوم.

رابعاً: علاج الرجفان الأذيني

الرجفان الأذيني هو شكل من أشكال ضربات القلب غير المنتظمة التي تتسبب في تكوين جلطات في القلب يمكن لهذه الجلطات أن تنتقل بعد ذلك إلى الدماغ، مما ينتج جلطة.

يحمل الرجفان الأذيني خطر السكتة الدماغية خمسة أضعاف تقريبًا.

إذا كنت تعاني من الرجفان الأذيني ، فقم بعلاجه.

إذا كانت لديك أعراض مثل خفقان القلب أو ضيق في التنفس ، فاستشر طبيبك لإجراء فحص.

قد تحتاج إلى تناول دواء مضاد للتخثر (مخفف للدم) مثل الوارفارين أو أحد أحدث مضادات التخثر ذات المفعول المباشر لتقليل خطر السكتة الدماغية من الرجفان الأذيني.

خامساً علاج مرض السكري

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية بمرور الوقت، مما يزيد من احتمالية تشكل الجلطات داخلها.

راقب نسبة السكر في الدم حسب توجيهات الطبيب.

استخدم النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية للحفاظ على نسبة السكر في الدم معتدلة.

سادساً الإقلاع عن التدخين

يسرع التدخين من تكوين الجلطات بعدة طرق مختلفة. يثخن الدم ، ويزيد من كمية تراكم اللويحات في الشرايين إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يعد الإقلاع عن التدخين أحد أقوى التغييرات في نمط الحياة التي ستساعدك على تقليل خطر السكتة الدماغية بشكل كبير.