شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حساسية الحمضيات وعلامات الإصابة بها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقال إن الحمضيات أفضل من غيرها من الفاكهة كما تفعل الكثير للصحة، فالحمضيات غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات الفيروسية والأمراض الموسمية، حيث يعمل البرتقال والليمون، على تعزيز المناعة لمنع هجوم الفيروسات والبكتيريا.

تحتوي الحمضيات وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" على نسبة عالية من الماء مما يساعد على ترطيب الجسم، ولكن بعض الناس لديهم حساسية تجاههم، يطلق عليه اسم "Citrus Allergy"، وعند استهلاك أي مكون من مكونات الحمضيات تظهر عليهم أعراض الحساسية. هذه الحساسية نادرة ولكن هناك الكثير.

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أعراض حساسية الحمضياتإذا كنت تعاني من طفح جلدي أو تهيج في الحلق بعد تناول ثمار الحمضيات، فقد تكون لديك حساسية من الحمضيات، وفيما يلي بعض علامات وأعراض حساسية الحمضيات التي يمكن أن تساعد في معرفة ما إذا كان لديك حساسية أم لا: أعراض حساسية الحمضياتإذا كنت تعاني من طفح جلدي أو تهيج في الحلق بعد تناول ثمار الحمضيات، فقد تكون لديك حساسية من الحمضيات، وفيما يلي بعض علامات وأعراض حساسية الحمضيات التي يمكن أن تساعد في معرفة ما إذا كان لديك حساسية أم لا:

الحكة الشديدة والوخز الشديد على الشفاه واللسان والحنجرة بعد تناول الفاكهة الحمضية. تورم واحمرار اللثة والشفاه. أعراض التهاب الجلد الجلدي بعد ملامسته أو ملامسته لعصير أو قشور الحمضيات. الحكة و حروق الجلد مع احمرار تورم وبثور على الجلد بعد ملامسة المواد المسببة للحساسية أعراض الحساسية المفرطة التي تهدد الحياة تورم الفم والحلق التهاب الجلد قشعريرة الربو القيء والغثيان والإسهال ضغط دم منخفض



الأطعمة التي يجب تجنبها عندما يكون لديك حساسية من الحمضيات الأطعمة التي يجب تجنبها عندما يكون لديك حساسية من الحمضيات