شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح مهمة للحفاظ على «صحة العين» خلال فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مع ارتفاع درجات الحرارةخلال فترة الصيف، تصبح العين مهددة بالتعرض لحروق الشمس أو ما يعرف باسم التهاب القرنية الضوئي. ولذلك، فإن من الضروري الحذر عند الاستمتاع بالأنشطة الصيفية.

ويقدم الدكتور أفيناش جوربكساني، المتخصص في جراحة طب العيون لالتهاب القزحية وأمراض الشبكية وجراحة الكتاراكت في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، النصائح التالية للحفاظ على صحة العين خلال فصل الصيف.

1- ضع النظارات الشمسية المزودة بحماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، إذ يمكن أن يؤدي التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية إلى إتلاف البقعة، التي تقع قرب مركز شبكية العين والمسؤولة عن الرؤية المركزية والرؤية الملونة.

2- قد تؤدي الحرارة المرتفعة في الخارج والرياح الجافة المحملة بالأتربة إلى زيادة جفاف العين، والذي يزيد سوءاً مع الاستخدام المتزايد للتكييف في الصيف، ويعتبر الاستخدام المتكرر للدموع الصناعية أو قطرات العين الطريقة المثلى والأفضل للحد من جفاف العين، وللحفاظ على نضارة العينين.

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3- عندما يتعلق الأمر باعتلال الشبكية المرتبط بالسكري، فإن التغذية السليمة وأسلوب الحياة الصحي هما ببساطة ركائز العلاج.

وتعد الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة من العوامل الضرورية للحفاظ على صحة العينين مثل فيتامين ج، ولوتين، وزياكسانثين، الموجودة بكثرة في البرتقال، والتوت، والخضروات الورقية، التي يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي.

4- شرب الكثير من المياه ضروري للحفاظ على الوظائف والعمليات الحيوية لأجهزة وأعضاء الجسم.

5- لمياه حمام السباحة أضرار كبيرة على صحة العينين. فالكلور، والمحلول الملحي، في حمامات السباحة، قد يترك أثراً سلبيا على صحة العينين. لذلك، يعتبر وضع نظارات السباحة لحماية العينين.

6- تجنب وضع العدسات اللاصقة عند السباحة، إذ يمكن أن تتسبب في مخاطر وآثار سلبية، تهدد صحة وسلامة العينين مثل القرحة والالتهابات.

وتعد مياه الشاطئ أو حمام السباحة موطنا للعديد من الميكروبات، التي قد تسبب العديد من الالتهابات مثل التهاب القرنية على سبيل المثال.