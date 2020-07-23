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دراسة ألمانية: الكلوروكين لا يمنع فيروس كورونا من إصابة الخلايا البشرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار بحث جديد، أجرته وحدة بيولوجيا العدوى في مركز الرئيسيات الألماني (DPZ) - معهد ليبنيز لأبحاث الرئيسيات في جوتنجن ، أن عقار الكلوروكين الخاص بالملاريا ، والذي ثبت أنه يثبط فيروس كورونا - CoV -2 بخلايا القرود الإفريقية ، غير قادر على منع إصابة خلايا الرئة البشرية بالفيروس التاجي الجديد.

 

ووفقا للبحث المنشور فى مجلة "Nature" ، فإنه من غير المحتمل أن يمنع الكلوروكين انتشار الفيروس في الرئة ويجب عدم استخدامه لعلاج COVID-19 .

 

الكلوكوين وفيروس كرونا
الكلوكوين وفيروس كرونا

 

سقط أكثر من 600000 شخص في جميع أنحاء العالم ضحية لمرض كورونا COVID-19 حتى الآن ، والذي يسببه الفيروس التاجي 2 (-CoV-2)، و من أجل الحصول على علاج فعال لـ COVID-19 بأسرع ما يمكن ، يتم حاليًا إعادة استخدام الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض أخرى في علاج COVID-19.

 

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من المعروف أن -CoV-2 قادر على استخدام طريقين مختلفين لدخول الخلايا، أولاً ، بعد الالتصاق بالخلايا ، يمكن للفيروس الاندماج مباشرة مع غشاء البلازما وإدخال مادته الوراثية في الخلية المضيفة.

 

ثانيًا ، يمكن أن يدخل داخل الخلايا عند امتصاصها عن طريق هياكل النقل ، تسمى إندوسومات، وفي كلتا الحالتين ، يتم ربط ارتباط الفيروس بالخلايا والدخول اللاحق بواسطة بروتين ارتفاع الفيروس.

 

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والكلوروكين هو دواء يستخدم لعلاج الملاريا، ولكن بما أن الكلوروكين يثبط إصابة خلايا الكلى القردة بـ SARS-CoV-2 ، فقد تم اختبار الكلوروكين في التجارب السريرية كمرشح محتمل لعلاج COVID-19. ومع ذلك ، لم يكن واضحًا كيف أن الكلوروكين يثبط إصابة الكلى الكلوية.

 

تظهر الدراسة أن الكلوروكين لا يمنع دخول السارس- CoV-2 إلى خلايا الرئة البشرية وانتشار الفيروس اللاحق في هذه الخلايا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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