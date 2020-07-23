إنفوجراف.. أسباب بسيطة وخطيرة لإغماء المراهقين

يعد الإغماء من المشاكل الصحية الشائعة لدى بعض المراهقين وله أسباب عدة، منها ما هو بسيط وما هو خطير.

الأسباب البسيطة قد تتمثل في التوتر النفسي والخوف والقلق والنهوض من الفراش بشكل سريع ومفاجئ.

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وقد ينذر الإغماء أيضاً بالإصابة بمرض خطير مثل عيب في القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب أو مرض دماغي، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المسببات التي تؤدي للإغماء المفاجئ لدى المراهقين:



