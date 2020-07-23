وداعا للصور غير اللائقة.. ميزة "استثنائية" جديدة من فيسبوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قريبا ستصبح إمكانية التحكم في استقبال الرسائل إحدى المميزات الجديدة تقدمها إدارة فيسبوك Facebook عبر تطيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger لتعزيز خصوصية مستخدميه.

وبحسب موقع engadget.com فإن مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger سيكون لديهم القدرة على تحديد من يمكنه إرسال رسائل إليهم من مستخدمي الفيسبوك Facebook.

وأضحت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا بأن ميزة الخاصية الجديدة ستضيف أيضا عدة اختيار مميزة لمستخدمي فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger فهي ستمكنهم من تحديد قائمة المستخدمين الذين يمكنهم التواصل معاهم مباشرة وقائمة أخرى تضم طلبات التواصل والتي يستطيع من خلالها مالك الحساب الرفض أو القبول.

كما ستكون هناك قائمة الحظر الكلي للتواصل ومنع استقبال أي رسائل للمستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger الذين يحددهن صاحب الحساب.

ومع خضوع ميزة الخصوصية الجديدة لتطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger لمزيد من التجارب والاختبارات هناك ميزة أخرى سيحصل عليها تطبيق فيسبوك للدردشة وهي خاصية طمس الصور المُرسلة.

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وتستهدف إدارة فيسبوك Facebook من تلك الخاصية التي ما تزال قيد الاختبار والتجربة حماية مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger من مشاهدة أي صور قد تكون غير لائقة مُرسلة إليهم من أطراف ليست في قائمة أصدقائهم.

وسيحتوي التحديث الجديد لتطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger بالنسبة حاملي الأجهزة الداعمة لنظام تشغيل اندرويد Android تفعيل خاصية ضرورة مطابقة بصمة الوجه أو الإصبع لوصول المستخدمين لرسائلهم الواردة لضمان عدم فتحها أو الاطلاع عليها من أشخاص آخرين.

الجدير بالذكر أن خاصية بصمة الأصابع أو الوجه هي إحدى مميزات الأمان والخصوصية لتطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger المتواجدة بالفعل لحاملي الأجهزة والهواتف الداعمة لنظام تشغيل آي أو إس iOS.