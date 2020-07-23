شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ تقييم عينات المتطوعين لخوض التجارب على لقاح "كوفاكسين" الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية على لقاح Covaxin المحتمل لفيروس كورونا، وتم اختيار أحد المعامل ليكون مختبر مركزي للتجارب السريرية البشرية على ، حيث بدأ المركز التشخيص الطبي ومقره دلهي بالفعل في تلقي عينات من الأشخاص المتطوعين لفحص واختبار سلامة اللقاح.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews الهندية، قال الدكتور دانجس لاب مدير المختبر أن هذه تجربة سريرية عشوائية مزدوجة، حيث بدء المختبر في فحص عينات من 50 إلى 100 شخص يوميًا من مواقع تجريبية مختلفة لتقييم السلامة ، وسيزيد العمليات وفقًا للجداول الزمنية المخصصة لتغطية 12 موقعًا عبر طول وعرض البلاد خلال هذا الشهر، حيث سيقوم المعهد الوطني للفيروسات بإجراء دراسات فعالية اللقاح.

COVAXIN مشتق من سلالة من فيروس كورونا المعزوله، و حصل اللقاح المعطل على الموافقة للمرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية ، والتي بدأت عبر الهند هذا الشهر.

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من المتوقع أن تختتم شركة Bharat Biotech عروض المتطوعين لاختبار المرحلة الأولى من COVAXIN بحلول نهاية هذا الشهر.وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة إنه حتى صباح يوم الخميس ، بلغ عدد أرقام مصابى فيروس كورونا في الهند 1238635.

ويعمل المجلس الهندي للأبحاث الطبية و Bharat Biotech بشكل مشترك من أجل التطوير قبل السريري وكذلك السريري لهذا اللقاح، وحصلوا على الموافقة على التجارب البشرية في المرحلتين الأولى والثانية من قبل المراقب العام للأدوية في الهند.

وقال البروفيسور جي ساهو ، عميد مستشفى SUM بالهند أنه سيتم اختيار ما يقرب من 30-40 مرشحًا للمرحلة الأولى من التجارب البشرية التي انطلقت بالفعل وبدأ بالفعل تجنيد وفحص المتطوعين بعد الفحص سيتم اختيار الأفراد الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18-55 للمرحلة الأولى من التجارب.