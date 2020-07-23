شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الأمريكية: العدد الفعلى لحالات كورونا أكبر 12 مرة مما كان يعتقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار بيان وتحليل نشرتهما هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا أكبر بكثير من العدد الرسمى للحالات المعلنة.

وقال فريق مكافحة الأمراض والوقاية منها بحسب المنطقة والفترة الزمنية كما نشرت شبكة CNN، كان عدد المصابين في أي مكان بين 2 و24 ضعف عدد الحالات المبلغ عنها، وكتب الفريق: "بالنسبة لمعظم المواقع ، من المرجح أن أكثر من 10 مرات أكثر ... حدثت إصابات من عدد حالات Covid-19 المبلغ عنها".



الأرقام الجقيقة لكورونا

في نيويورك تشير تقديرات مركز السيطرة على الأمراض إلى أن 642000 شخص أصيبوا بحلول 1 أبريل، لكن في ذلك الوقت تم الإبلاغ عن 53803 حالات فقط رسميًا. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذا يعني أن عدد الإصابات يمكن أن يكون أعلى 12 مرة على الأقل مما تم الإبلاغ عنه.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الحالات في جنوب فلوريدا وكونيتيكت ومينيسوتا كان أعلى بـ6 إلى 11 مرة من العدد الرسمي.

من المحتمل أن تكون هذه الأرقام محافظة ، وفقًا للدراسة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، و تم نشر البيانات المستخدمة في التحليل على موقع CDC.

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وقامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحديث هذه البيانات منذ تقديم التقرير لإظهار فترتي اختبار مختلفتين تبدأ في مارس وأبريل.

قال مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الدكتور روبرت ريدفيلد الشهر الماضي، إن الاختبار ربما غاب عن 90٪ أو نحو ذلك من الحالات، ولا تزال البلاد بعيدة عن المستوى الذي يمنح السكان قطيع الحصانة ، على افتراض أن الإصابة بعد أن توفر الحصانة، ولكن الأطباء ليسوا متأكدين مما إذا كان هذا هو الحال.

وتم تسجيل ما مجموعه 57.216 حالة إصابة بـ Covid-19 وما لا يقل عن 970 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز، تم تحديد ما لا يقل عن 3.89 مليون حالة من حالات فيروسات التاجية وتوفى أكثر من 141800 شخص في الولايات المتحدة.

ويقول الخبراء أن الأقنعة هى واحدة من أقوى الأدوات لمحاربة الانتشار وأن ما يقرب من 40 ولاية لديها الآن نوعًا من متطلبات القناع.