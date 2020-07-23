شكرا لقرائتكم خبر عن حقن 5 آلاف شخص فى مدينتين بالهند بلقاح أكسفورد لكورونا للتأكد من فاعليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة timesnownews الهندية أنه سيتم حقن 5000 شخص فى مدينتى بيون ومومباى الهندية بلقاح أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا، وذلك فى إطار التجارب البشرية التى تجرى على اللقاح، حيث إن مدينة بيون يوجد بها ارتفاع معدل انتشار عدوى كورونا ما سيساعد على اختبار فاعلية اللقاح الذى طورته جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا.

وأعلن معهد أمصال الهند أنه بحلول نهاية أغسطس سيتم حقن ما بين 4000 إلى 5000 شخص فى بيون ومومباى باللقاح كجزء من التجارب التى من المقرر أن تستمر لأكثر من شهرين.

يأتى ذلك بعد أن أبلغت جامعة أكسفورد عن تقدم مرضٍ من نتائج اختبار اللقاحات وتقوم بإجراء اختبارات ميدانية أكبر فى المملكة المتحدة.

وفى الهند تم اختيار معهد الأمصال كشريك تصنيع، والتى يتعين عليها إجراء تجارب ميدانية قبل الحصول على الإيماءة النهائية للتأكد من أنها آمنة وفعالة للهنود.

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فى حين أن منطقة بيون لديها أكثر من 59 ألف حالة مؤكدة بفيروس كورونا بجانب الأعداد المرتفعة بمدينة مومباى وتمثل كلتا المدينتين ما يقرب من نصف الحالات الإيجابية فى ولاية ماهاراشترا وأكثر من عشر الحالات في الهند.

وقال الرئيس التنفيذى لمعهد أمصال الهند أدار بوناوالا إن هناك عددًا من المواقع التجريبية في كل من مومباي وبيون، حيث يوجد في هذه المدن العديد من النقاط الساخنة، ما سيساعد على فهم فعالية اللقاح.

معلنا بدء المرحلة الثالثة الحاسمة من تجارب اللقاح الذي تم تسميته باسم Covishield في الهند بحلول أغسطس بعد الحصول على الأذونات اللازمة من المراقب العام للمخدرات في الهند.

وقال أدار بوناوالا إن معهد أمصال الهند يهدف إلى تصنيع 300 مليون إلى 400 مليون جرعة بحلول نهاية العام، بعد نجاح التجارب الأولية والتراخيص.

وقال كجزء من الاتفاقية مع استرازينيكا، يمكن لمعهد أمصال الهند تصنيع مليار جرعة للهند ونحو 70 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.