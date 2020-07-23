عبارات تهنئة من الطفل لوالديه بمناسبة عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - تعلم الأم أن العيد بالنسبة لطفلها هو من الأيام الجميلة التي لا تتكرر، فهذا اليوم هو من الأيام المميزة، والتي أمر الإسلام بأن ندخل فيها الفرحة على قلوب الفقراء والمحتاجين، وكذلك على قلوب أهل بيتنا، ولذلك فيجب أن تستعدي قبل العيد بتعليم طفلك عدة عبارات ليقولها لك ولوالده تشير إلى التقدير والاحترام والمحبة، وهذه العبارات تقدم لك بعضها الأخصائية التربوية الأستاذة زينة عبادي كالأتي.

في البداية من الممكن أن يكتب الطفل عبارات في بطاقات معايدة صغيرة، ويقدمها للأب أو الأم، ويمكن أن يضعها في مكان بارز من البيت مثل رف المطبخ أو فوق مكتب الأب، ومن هذه العبارات الجميلة الآتي.

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أنت سعادة كل عيد.

كل عام وأنت بألف خير.

يا عسى عيدك مبارك

وكل لحظاتك تبارك

وجنة الخلد دارى و دارك.

كل عام وأنتما أغلى الناس.

كل عام وقلوبكما بيضاء.

كل عام وأنتما سعداء.

عساكم يا أبي وأمي من عواده.

كل عام وأنتما إلى الله أقرب.

أدام الله عليكما الأعياد دهوراً.

عبارات تهنئة ذات صبغة دينية