إنفوجراف.. إرشادات للوقاية من كورونا في أماكن العمل‎

الخليج 365الخميس 2020/7/23 04:35 م بتوقيت أبوظبي
يشكل فيروس كورونا المستجد تحديا أمام الموظفين، فهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، نتيجة مخالطتهم واتصالهم المباشر مع العديد من الأشخاص.
ووجهت العديد من الدراسات إلى أخذ بعض التدابير الوقائية في سبيل المحافظة على الصحة في ظل انتشار الفيروس.
وتمثلت أبرز هذه الإجراءات في الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل، إضافة إلى نصائح أخرى يرصدها الإنفوجراف التالي:
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