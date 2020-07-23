إنفوجراف.. نصائح لرضاعة آمنة في ظل كورونا‎

تحمي الرضاعة الطبيعية المواليد الجدد من الأمراض المعدية، لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل الأجسام المناعية مباشرة من الأم إلى الرضيع.

لكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب على الأمهات اللاتي تظهر عليهن أي أعراض للمرض اتباع عدد من النصائح لوقاية المواليد من العدوى.

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الإرشادات التي يجب اتباعها قبل بدء الرضاعة الطبيعية للمواليد.



