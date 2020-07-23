إنفوجراف.. نصائح لرضاعة آمنة في ظل كورونا‎

الخليج 365الخميس 2020/7/23 04:17 م بتوقيت أبوظبي
تحمي الرضاعة الطبيعية المواليد الجدد من الأمراض المعدية، لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل الأجسام المناعية مباشرة من الأم إلى الرضيع.
لكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب على الأمهات اللاتي تظهر عليهن أي أعراض للمرض اتباع عدد من النصائح لوقاية المواليد من العدوى.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز الإرشادات التي يجب اتباعها قبل بدء الرضاعة الطبيعية للمواليد.
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