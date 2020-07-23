دراسة أمريكية: انخفاض حاد للأجسام المضادة خلال 3 أشهر فى حالات كورونا الخفيفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجراها باحثو جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة إلى معتدلة من COVID-19، تنخفض لديهم الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا - CoV-2 بشكل حاد خلال الأشهر الـ3 الأولى بعد الإصابة.
وأضافت الدراسة المنشورة على الموقع الرسمى للجامعة "universityofcalifornia " أن الأجسام المضادة تنخفض بنحو النصف بعد 73 يوما، وإذا استمر هذا المعدل، فستختفى الأجسام المضادة فى غضون عام تقريبًا.
اختفاء الاجسام المضادة
درس الباحثون 20 امرأة و14 رجلاً تعافوا من حالات معتدلة من COVID-19، وأجريت اختبارات الأجسام المضادة بمتوسط 36 يومًا و 82 يومًا بعد الأعراض الأولية للعدوى.
وتثير النتائج مخاوف بشأن "جوازات مناعة" التى تعتمد على الأجسام المضادة، واحتمال تحقيق مناعة القطيع وموثوقية اختبارات الأجسام المضادة لتقدير الإصابات السابقة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون للنتائج تداعيات على متانة اللقاحات المستندة إلى الأجسام المضادة.
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