شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب فيروس كورونا المحمول جواً ربما يكون معدياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرف العلماء لعدة أشهر أن الفيروس التاجى كورونا يمكن أن يعلق فى الميكروبات الدقيقة التى يطردها المرضى عندما يتحدثون ويتنفسون، لكن حتى الآن لا يوجد دليل على أن هذه الجسيمات الدقيقة معدية.

وأظهرت دراسة جديدة قام بها علماء فى جامعة نبراسكا، تم تحميلها على موقع طبى مسبق الطباعة هذا الأسبوع medRxiv، لأول مرة، أن فيروس كورونا - CoV - 2 المأخوذ من ميكروبات صغيرة، تم تعريفه على أنه أقل من خمسة ميكرون، يمكن أن يتكرر فى ظروف المختبر.

وهذا يعزز الفرضية القائلة بأن الكلام العادى والتنفس، وليس فقط السعال والعطس، مسئولان عن نشر COVID-19 - وأن الجرعات المعدية من الفيروس، يمكن أن تنتقل لمسافات أكبر بكثير من 6 أقدام (مترين) التى حثت عليها المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.



فيروس كورونا ربما يكون محمول جوا

وعلى الرغم من ذلك فإن النتائج لا تزال أولية ولم تظهر بعد في مجلة تمت مراجعتها من قبل الأقران، والتي ستضفي المزيد من المصداقية على الأساليب التي ابتكرها العلماء.

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وكتب نفس الفريق ورقة فى مارس أن الفيروس لا يزال ينتقل في الهواء في غرف مرضى COVID-19 في المستشفى، وستنشر هذه الدراسة قريبًا في مجلة، وفقًا للمؤلف الرئيسي.

وقال جوشوا سانتاربيا الأستاذ المساعد في المركز الطبي بجامعة نبراسكا لوكالة فرانس برس "إنه من الصعب فعلا جمع العينات"، واستخدم الفريق جهازًا بحجم هاتف خلوى لهذا الغرض، لكن "عادة ما تكون التركيزات منخفضة جدًا، وفرصك في استعادة المواد صغيرة".

أخذ العلماء عينات من الهواء من خمس غرف لمرضى، على ارتفاع نحو قدم (30 سم) فوق قدم أسرتهم، وكان المرضى يتحدثون، الأمر الذى ينتج ميكروبات تتوقف فى الهواء لعدة ساعات، فيما يشار إليه بـ"الهباء الجوى"، وكان بعضهم يسعلون.



انتقال كورونا

وتمكن الفريق من جمع الميكروبات الصغيرة التى يبلغ قطرها ميكرون واحد، ثم وضعوا هذه العينات فى مزرعة لجعلها تنمو، ووجدوا أن ثلاثة من أصل 18 عينة تم اختبارها كانت قادرة على التكاثر.

وبالنسبة لـ Santarpia، يمثل هذا دليلاً على أن الميكروبات، التى تسافر أيضًا لمسافات أكبر بكثير من القطيرات الكبيرة، قادرة على إصابة الناس.