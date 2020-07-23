رجيم قاس وسريع لانقاص الوزن في 3 ايام فقط 

يمكن اتباع رجيم قاس وسريع في 3 ايام ان يساعد على خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات. ويجب في هذه الحالة تطبيق بعض القواعد وتناول 3 وجبات اساسية تحتوي على مكونات يمكن ان تساعد على نسف الدهون ونحت الجسم. وهذه ابرز الخطوات التي يجب القيام بها اثناء اتباع رجيم قاس وسريع لـ انقاص الوزن في 3 ايام فقط.

برنامج رجيم الـ3 ايام القاسي



اثناء اتباع رجيم قاس وسريع في 3 ايام ولتسريع عملية خسارة الوزن يجب تطبيق هذا البرنامج بانتباه.

اليوم الاول



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، نصف حبة غريب فروت، قطعة خبز صغيرة وملعقتان وسط من الزبدة.

الغداء. نصف علبة تونا، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

العشاء. قطعتان صغيرتان من اللحم المشوي، كوب من قطع الاجاص المسلوق، كوب من الجزر، حبة تفاح كوب من الفانيليا المثلجة.

اليوم الثاني

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الفطور. بيضة مسلوقة، نصف حبة موز، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المحمص، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، 5 قطع بسكويت مصنوعة من القمح الكامل.

العشاء. كوبان من البروكولي المطهو على البخار، نصف كوب من الجزر، حبة تفاح، نصف ثمرة موز، نصف كوب من الكريما المثلجة.

اليوم الثالث

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الفطور. 5 قطع من البسكويت المصنوع من القمح الكامل، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة الخفيفة، حبة تفاح، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. بيضة مسلوقة، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من القمح الكامل.

العشاء. علبة تونا، طبق من الهليون المطهو على البخار، كوب من القرنبيط المسلوق او المشوي، حبة تفاح، نصف كوب من الكريما المثلجة.

يساعد هذا الرجيم على الحد من استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية وعلى خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات. لكن من الافضل عدم اتباعه لمدة طويلة لأن هذا يلحق الضرر بالصحة بسبب حدوث نقص في بعض المغذيات الاساسية. ومن الضروري بعد اتباع الرجيم القاسي والسريع في 3 ايام تطبيق نظام غذائي صحي خال من المواد الدهنية الضارة ومن السكريات. كذلك من المهم ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً او لمدة ساعة واحدة 3 مرات على الاقل اسبوعياً.

فوائد الرجيم



يوفر هذا الرجيم السريع للجسم العديد من المغذيات كما انه لا يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة ومن السكريات. ويمكن الاعتماد عليه للحفاظ على صحة القلب والاوعية الدموية.

أضرار الرجيم



الى جانب الفوائد التي ينطوي عليها اتباع هذا البرنامج، من الضروري قبل تطبيقه التنبه الى مخاطر ذلك. فهو لا يزود الجسم بكمية الالياف التي يحتاج اليها والتي تتراوح بين 25 و30 غ يومياً. ويعني هذا انه يسبب الشعور بالجوع والمعاناة من الامساك. كما انه يفتقر الى بعض المغذيات الاساسية. ويمكن اتباع برنامج رجيم قاس وسريع في 3 ايام مرات عدة ان يسبب الشعور بالحرمان، ما يؤدي الى احتفاظ الجسم بدهونه من اجل تأمين الطاقة. وهذا ما يجعل عملية تذويبها ونحت الجسم مهمة صعبة جداً. ومن المهم دائماً استشارة الطبيب الاختصاصي قبل تطبيق اي وصفة تهدف الى خسارة الوزن منعاً للمعاناة من اي اعراض جانبية سيئة.

