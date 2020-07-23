تجربتي مع رجيم حارق للدهون لخسارة 4 كيلو في أسبوع

تجربتي مع رجيم الخير والبيض الحارق للدهون مهمة جداً لأنه ساعدني عل انقاص 4 كيلوغرامات من وزني في اسبوع واحد. والاهم انه سهل التطبيق. يكفي لهذا التقيد بالبرنامج المحدد مع شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً. كذلك من المفيد بحسب تجربتي مع هذا الرجيم الحارق للدهون ممارسة التمارين الرياضية وخصوصاً المشي لمدة 30 دقيقة الى نصف ساعة يومياً او 4 مرات اسبوعياً على الاقل.

فوائد رجيم الخيار والبيض

قبل ان ابدأ باتباع رجيم الخيار والبيض الحارق للدهون تعرفت الى فوائد المكونات التي يحتوي عليها.

الخيار

قرأت انه يحتوي على الكثير من الماء وعلى عدد قليل جداً من السعرات الحرارية. وشجعني هذا على بدء الرجيم خصوصاً ان هذا النوع من الخضار غني بالفيتامين K وبالبوتاسيوم والمغنيزيوم والالياف.

البيض

لم اكن اعلم من قبل ان تناول البيض يساعد على تحفيز الشعور بالشبع ويحد من الرغبة في الاكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وتبين لي ان السبب هو غناه بالبروتينات. ولهذا قررت البدء الفوري بتطبيق الرجيم لـ7 ايام.

الاثنين

الفطور. بيضتان مسلوقتان او مخفوقتان، كوب من مشروب ساخن من دون سكر.

الغداء. طبق متوسط الحجم من سلطة خضراء، قطعة من السمك المشوي.

العشاء. كوب من مخفوق الخيار، بيضة مسلوقة واحدة.

الثلثاء

الفطور. طبق عجة بالتوفو والفطر، كوب من مشروف دافئ من دون سكر، 3 حبات جوز.

الغداء. طبق سلطة خيار مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون، طبق صغير من الكوسى المطهو على البخار، قطعة من اللحم المشوي الخالي من الدهون.

العشاء. كوب من مخفوق الخيار، بيضة مسلوقة.

الاربعاء

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الفطور. قطعتا توست مصنوعتان من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة، حبة افوكادو، كوب من مشروب دافئ من دون سكر.

الغداء. طبق من الجزر المبشور مع صلصة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج الخالي من الدهون المطهو على البخار مع الخضار.

وجبة خفيفة. قطع خيار وجزر

العشاء. بيضة مسلوقة، كوب من مخفوق الخيار.

الخميس

الفطور. طبق عجة مطهو مع الاعشاب، كوب من مشروف دافئ غير محلى.

الغداء. تورتيلا مع الحبق والقليل من جبنة فيتا.

العشاء. كوب من مخفوق الخيار.

الجمعة

الفطور. قطعتان صغيرتان من الخبز الكامل، بضع قطع من الافوكادو، قطعتان صغيرتان من لحم الدجاج الخالي من الدهون والمشوي.

الغداء. طبق من الخضار المشوية، بيض مسلوق.

العشاء. طبق سلطة خيار مع صلصة خفيفة تحتوي على عصير الليمون وزيت الزيتون.

السبت

الفطور. بيضة مخفوقة مع القليل من جبنة ريكوتا، قطع خيار، كوب من مشروب دافئ خال من السكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق سلطة فواكه.

العشاء. قطع خيار، قطعتان متوسطتا الحجم من سفائن الدجاج المشوية او المطهوة على البخار.

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الاحد

الفطور. كوب لبن زبادي طبيعي مع بذور الشوفان والزبيب، بيضة مسلوقة.

الغداء. قطعة صغيرة من السلمون المشوي مع القليل من عصير الليمون الاخضر، كوب من مخفوق الخيار.

العشاء. طبق خضار مشوية او مطهوة على البخار، قبضة من اللوز النيئ.

وبعد الانتهاء من تطبيق هذه الحمية حرصت على اتباع نظام غذائي صحي. ولهذا توقفت عن تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة وعن اكل الحلويات. وهكذا تمكنت من خسارة 4 كيلوغرامات من خلال تجربتي مع هذا الرجيم الحارق للدهون بالخيار والبيض.