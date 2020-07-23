شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمنع قناع الوجه المنزلى الصنع العدوى المنقولة بالهواء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتهاء فترة الإغلاق في كثير من الدول، ينصح الناس بالوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي باستخدام أقنعة منزلية الصنع.وللحماية من الفيروس، يقوم الناس بعمل أقنعة للوجه في المنزل باستخدام الملابس القديمة ، لذا نقدم لك هنا معلومات حول كيفية إعداد القناع في المنزل، ولكن ما هو نوع القماش أو المواد التي يجب استخدامها لصنع هذا.

قال مركز السيطرة على الأمراض CDC في بيان: "يمكن استخدام الأقنعة المصنوعة من الملابس محلية الصنع بتكلفة منخفضة" .

ووفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth" ، لمنع الفيروس يمكنك صنع قناع عن طريق قطع أي تي شيرت أو ورقة قطنية، ومع ذلك ، أثناء صنع القناع بمثل هذا النسيج، ضع في اعتبارك أن المادة ليست سميكة للغاية. Advertisements مرشح القطن هو الخيار الأفضل مرشح القطن هو الخيار الأفضل من الأفضل استخدام نسيج القطن المرشح لصنع قناع محلي الصنع، فالقطن يحتوي على عدد خيوط مرتفع بشكل غير عادي، و يساعد على منع حوالي 80 % من الجسيمات الصغيرة الموجودة في الهواء، ووفقا للخبراء ، فإن الأقنعة المصنوعة من قطن المرشح أفضل من الأقنعة الجراحية.

ووفقًا للخبراء ، يمكن للأشخاص صنع أقنعة في المنزل بمساعدة أي نسيج ، ولكن قبل عمل القناع ، يجب غسل الملابس جيدًا في الماء المغلي لمدة 5 دقائق وتجفيفها جيدًا ، ولصنع القناع ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يناسب بشكل جيد على الوجه ، ولا توجد فجوة على الحواف.

قناع N95: هذه الأقنعة هي الأفضل ، وذلك لأنها تتناسب بشكل جيد مع أنفك وفمك وقادرة أيضًا على إيقاف 95 % من الجسيمات في الهواء، ومع ذلك ، يحتوي COVID-19 على ما يصل إلى 0.12 ميكرون في قطر الهواء ، ونتيجة لذلك يمكن أن يساعد قناع N95 أيضًا إلى حد ما.