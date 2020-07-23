شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحسم الجدل بشأن وجود دواء لعلاج حاسة الشم لدى مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حسم الدكتور عبد الله الذيابي طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، الجدل بشأن وجود دواء معين لإعادة حاسة الشم من جديد لدي المصاب بفيروس كورونا. وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: إنه لا يوجد دواء معين وعادة تتحسن حاسة الشم تلقائياً مع تعافي المصاب بفيروس كورونا. وأكد “الذيابي” أن فقدان حاستي الشم والتذوق تستمر عادة من 2- 4 أسابيع وتتحسن بشكل كامل.

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