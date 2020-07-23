لماذا تأخر لقاح كورونا مقارنة بـ أنفلونزا الخنازير؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما اجتاح فيروس أنفلونزا الخنازير العالم في عام 2009 ، كان العلماء في عجلة لتطوير لقاح، ولكن فيما يزيد قليلاً عن 5 أشهر ، تم توفير الجرعات الأولى من لقاح أنفلونزا الخنازير للجمهور وانتهت الجائحة في أغسطس 2010.

ويخوض العلماء حول العالم سباقًا مع الزمن لتطوير لقاح لحماية الناس من فيروس كورونا الجديد، حيث يجري تطوير أكثر من 150 مرشحًا للقاحات في جميع أنحاء العالم، و تدعي بعض البلدان إطلاق فرصة محتملة مع هذا العام.

روسيا مستعدة لبدء تجارب المرحلة الثالثة لأحد لقاحاتها الواعدة COVID-19 في 3 أغسطس. وأشار وزير الصحة في البلاد ميخائيل موراشكو إلى أن اللقاح يمكن أن يكون متاحًا لعامة الناس.



انفلونزا الخنازير ولقاح كورونا

أيضا جامعة أكسفورد أن لقاح COVID-19 الذي يتم الترويج له بدرجة عالية ، ويسمى AZD1222 ، هو بالفعل في تجارب بشرية على نطاق واسع من المرحلة الثالثة ومن المتوقع أن يتم إصداره في سبتمبر.

كما بدأت الهند تجارب سريرية على أول لقاح COVID-19 الأصلي " Covaxin " في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر إطلاق اللقاح الذي طوره Bharat Biotech في أغسطس.

ولكن مضى أكثر من ٧ أشهر على بدء تفشي الفيروسة التاجية في الصين. لماذا يستغرق تطوير لقاح ضد الفيروس وقتا طويلا؟ في عام 2009 ، عندما ضربت أنفلونزا الخنازير العالم ، تمكن العلماء من التوصل إلى لقاح في ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر.

تسبب وباء انفلونزا الخنازير الذي تم وصفه لأول مرة في أمريكا الشمالية في أبريل 2009 بحوالي 284000 حالة وفاة على مستوى العالم، ويعتقد أن فيروس الأنفلونزا ينتقل من الخنازير إلى البشر.

وعندما اجتاح الفيروس العالم ، كان العلماء في اندفاع مماثل مثل اليوم لتطوير لقاح، وبدأ العمل على اللقاح في أواخر أبريل 2009 وتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح للأشخاص في 5 أكتوبر في الولايات المتحدة بحلول نوفمبر 2009.

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وكان لقاح أنفلونزا الخنازير متاحًا في أكثر من 16 دولة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية الوباء في أغسطس 2010.

لماذا يصعب إيجاد لقاح لـ COVID-19؟ كان أنفلونزا الخنازير في عام 2009 ثاني وباء يصيب فيروس أنفلونزا H1N1 ، الأول هو وباء أنفلونزا 1918-1920 الإسباني.

في حين أن فيروس 2009 كان سلالة جديدة من الأنفلونزا ، عرف العلماء في وقت مبكر ما هو مطلوب لتحفيز الاستجابة المناعية، بالإضافة إلى أنه كان هناك بالفعل لقاح للأنفلونزا يمكن تعديله ، حسب الحاجة.

ولكن هذا ليس هو الحال مع COVID-19 ، الذي ينجم عن سلالة جديدة من الفيروس التاجي، كانت هناك بالفعل سلالات معروفة من الفيروسات التاجية ، لكنها لم تسفر عن لقاح، ولا يزال العلماء لا يعرفون الكثير عن الفيروس التاجي الجديد، فهى ليست واضحة للغاية بشأن الاستجابة المناعية الوقائية ضد المرض، وحاليا ، لا يوجد دليل يثبت أن الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 محميون، واقترح بعض الباحثين أن الأجسام المضادة يمكن أن تعطي مناعة للمرضى لبضعة أشهر فقط.





لقاح أكسفورد COVID-19 احتوت لقاحات أنفلونزا الجائحة لعام 2009 على فيروس أنفلونزا معطل (مقتول) أو فيروس حي ضعيف لا يمكن أن يسبب الإنفلونزا. لإنتاج اللقاحات ، تم زرع الفيروس في بيض الدجاج.

أظهر لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد نتائج إيجابية في التجارب الأولية، ووجد الباحثون أجسامًا مضادة وخلايا T يمكنها محاربة الفيروس التاجي لدى المتطوعين الذين تلقوا اللقاح.

لقاح أكسفورد - يسمى أيضا ChAdOx1 nCoV-19 - مصنوع من فيروس معد وراثيا يسبب نزلات البرد في الشمبانزي، وتم تعديله بحيث لا يمكن أن يتسبب في عدوى في الأشخاص ويجعله "يبدو" أشبه بالفيروس التاجي، وبما أن اللقاح يشبه الفيروس التاجي ، يمكن لجهاز المناعة تعلم كيفية مهاجمته.

اللقاح في المرحلة النهائية من التجارب السريرية ومن المرجح أن يثبت فعاليته قبل نهاية العام. ومع ذلك ، قد يكون التطعيم واسع النطاق ممكنًا في العام المقبل فقط حتى لو سار كل شيء على ما يرام.