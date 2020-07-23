5 طرق لحمايتك من آلام المفاصل مع تقدمك فى العمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقاية خير من العلاج لذا من الضروري الحفاظ على عظام قوية وصحية في كل مرحلة بحياتك وبشكل خاص عندما تتقدم في العمر، لأن صحة عظامنا تتدهور بمرور الوقت ومعظم الناس لا ينتبهون لصحة العظام حتى يبدأوا في الشعور بألم المفاصل، لذا يساعدك العناية بصحة العظام في سن مبكرة في تخفيف العديد من مشاكل العظام في وقت لاحق من الحياة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز طرق الوقاية والحفاظ على صحة عظامك مع تقدمك في العمر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 طرق لحمايتك من آلام المفاصل مع تقدمك في العمر

الحفاظ على وزن صحي للجسم

الوزن الزائد ليس فقط سيئًا على نظام القلب والأوعية الدموية ولكنه يؤذي عظامك أيضًا يمكن لمفصلك تحمل قدر معين من الضغط لكن عندما يكون وزن جسمك كبيرًا، فإنه يضع ضغطًا غير ضرورياً على المفاصل، مما يتسبب في آلام المفاصل.

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، يمكن أن يؤدي كل 500 جرام من الوزن الزائد الذي تحمله إلى زيادة كيلوجرامين من الضغط الإضافي على مفاصلك التي تحمل الوزن.

ارتدي أحذية مناسبة

يمكن أن يكون ارتداء الأحذية الخاطئة سببًا آخر لآلام المفاصل.. اشترِ أحذية تدعم قدميك وكاحليك وركبتيك. .اختر الأحذية المسطحة وتجنب الكعب العالي كلما أمكن ذلك. يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية الخاطئة إلى آلام الظهر.

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استمر في الحركة والنشاط البدني

طريقة أخرى سهلة لحماية عظامك من التدهور في وقت لاحق في الحياة هي ممارسة الرياضة.. يقلل النشاط من تيبس المفاصل ويجعلها أقوى فهو يساعد على تعزيز مرونة مفاصلك

ركوب الدراجات ، والسباحة ، واليوجا ، والمشي السريع ، والجري على جهاز المشي ورفع الأثقال من الأنشطة التي يمكنك القيام بها لصحة عظامك.

أقلع عن التدخين

يمكن أن يزيد التدخين من خطر العديد من المشكلات الصحية مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية لسرطان الرئة علاوة على ذلك، يمكن أن يعيق حركة المفاصل وذلك لأن التدخين يؤدي إلى التهاب في الجسم، مما يجعل من الصعب عليك التعافي من أي نوع من الإصابات من الأفضل الإقلاع عن التدخين قبل أن يسبب بعض المشاكل الصحية الشديدة.

تناول طعامًا صحيًا

تؤثر عاداتك الغذائية على جسمك بطرق عديدة يمكن أن يساعد تناول الفاكهة والخضروات المحملة بالعناصر الغذائية والفيتامينات والخصائص المضادة للالتهابات في الحفاظ على صحة العظام ومجموعة الطعام التي تحتوي على البصل والثوم والكراث أن تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام علاوة على الكالسيوم في الألبان ومنتجاتها وفيتامين د من الشمس الذى يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم.