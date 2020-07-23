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10 فوائد صحية للمانجا ملكة فواكه الصيف أبرزها الحماية من الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المانجو من أفضل الفاكهة الصيفية، فهي غنية بالفوائد الصحية التي قد لا تتخيلها، والمانجو منخفضة السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالعناصر الغذائية - خاصة فيتامين سي ، الذي يساعد على تقوية المناعة وامتصاص الحديد ويساعد في نمو وإصلاح الشعر وتحتوي على البروتين، الكربوهيدرات، الألياف الغذائية، النحاس، حمض الفوليك، فيتامين ب 6، و ب 5 و فيتامين أ ، فيتامين E و ك والنياسين والبوتاسيوم والمنجنيز والثيامين والمغنيسيوم كما تحتوي على كميات صغيرة من الفوسفور وحمض البانتوثنيك والكالسيوم والسيلينيوم والحديد، في هذا التقرير نتعرف على فوائد المانجو الصحية، بحسب موقع "Healthline".

 

10 فوائد للمانجو ملكة فواكه الصيف 
 
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هتقوي مناعتك
 

عشان غنية بحمض الفوليك وفيتامينات ب و أ ، ج ، ك ، هـ ، وكلها تحسن مناعتك.

 

صحة قلبك
 

المانجا غنية بماغنسيوم وبوتاسيوم ومضادات أكسدة مفيدة لخفض ضغط الدم والكوليسترول تفيد صحة لقلبك.

فوائد-المانجو
فوائد-المانجو
 صحة جهازك الهضمي
 

 لأن المانجو غنية بألياف وماء تساعدك في الهضم.

 

صحة العين
 

المانجو غنية بفيتامين أ واللوتين اللي بتحمي عينك من الأضرار ومشاكل الرؤية.

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وقاية من السرطان
 

المانجو بها مادة بوليفينول تحميك من سرطانات القولون والرئة والبروستاتا والثدي والعظام.

فوائد_المانجو_للبشرة
فوائد_المانجو_للبشرة

المانجو لذيذة الطعم

 

المانجو لذيذة لكن تحتوي على السكر أكثر من الفواكه الأخرى استمتع بها باعتدال تناول (330 جرامًا) فقط في اليوم.

صحة البشرة والشعر
 

يحتوي المانجو على فيتامين ج، الذي يمنح بشرتك مرونتها ويمنع الترهل والتجاعيد كما أنه غنية بفيتامين أ ، يعزز الشعر الصحي.

حماية من الأمراض
 

يحتوي المانجو على أكثر من 12 نوعًا مختلفًا من البوليفينول ، بما في ذلك المنجيفرين تعمل مادة البوليفينول كمضادات للأكسدة داخل جسمك وتحميك من الأمراض.

تحميك من الإمساك
 

غنية بالألياف التي تحسن صحة الهضم وتحميك من الإمساك.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة
 

لفوائدها على صحة وترطيب البشرة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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