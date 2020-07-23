شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى علاج اضطرابات التوتر والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون النظام الغذائي المناسب من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة والمكسرات وما إلى ذلك ، مما يزيد من مناعة الجسم، ولكن اتباع نظام غذائي متوازن فقط لا يكفي.

مع الوضع الحالي والبيئة المتغيرة ، من الضروري التأكد من اختيار أفضل نوع من الطعام للحفاظ على لياقتك وصحتك، لأن خطر التعرض للفيروسات والبكتيريا وغيرها من مسببات الأمراض المسببة للأمراض أعلى خلال موسم الأمطار.



هل يمكن لهذه الأطعمة أن تبني مناعة؟ هل يمكن لهذه الأطعمة أن تبني مناعة؟ تشير الأبحاث وفقا للموقع الهندى " onlymyhealth" إلى أن بعض العوامل الغذائية لها خصائص تنظيمية للمناعة، وهذا يشمل المغذيات الكبيرة مثل البروتين ، والأحماض الدهنية أوميجا 3 ، أو المغذيات الدقيقة مثل الفيتامينات C و D.

لذا ، فإن إضافة الأطعمة التي قد تبني مناعة لنظامك الغذائي الموسمي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الالتهابات، ولكن هذا الوباء لم يؤثر فقط على الصحة الجسدية ولكنه ضرب الصحة العقلية بشكل سلبي، له تأثير أسوأ على الصحة العقلية لمعظم الناس بسبب مشكلة واحدة أو أخرى، جميعنا يميل إلى الاعتناء بالصحة الجسدية ، ولكن من المهم أيضًا الاعتناء بصحتك العقلية.



ما هو الكورتيزول؟الكورتيزول ، هو الهرمون الذى تنتجه الغدد الكظرية، و إذا زاد مستوى الكورتيزول ، فإنه يؤدي إلى زيادة في التوتر والقلق ، مما يقود العقل نحو حالة الاكتئاب، يجب على المرء أن يحاول دائمًا ألا يزيد الكورتيزول ، ولكن معظمنا لا ندرك ذلك. في هذه الحالة ، سيتعين علينا مواكبة كل من الصحة العقلية والبدنية. أطعمة تحافظ على النظام العقلى والجهاز المناعي ما هو الكورتيزول؟الكورتيزول ، هو الهرمون الذى تنتجه الغدد الكظرية، و إذا زاد مستوى الكورتيزول ، فإنه يؤدي إلى زيادة في التوتر والقلق ، مما يقود العقل نحو حالة الاكتئاب، يجب على المرء أن يحاول دائمًا ألا يزيد الكورتيزول ، ولكن معظمنا لا ندرك ذلك. في هذه الحالة ، سيتعين علينا مواكبة كل من الصحة العقلية والبدنية. أطعمة تحافظ على النظام العقلى والجهاز المناعي

التوابل:

نستخدم أنواع مختلفة من التوابل في طعامنا اليومي ، والكثير منا لا يدرك فوائدها. التوابل مثل القرفة ، تزودنا بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى طاقتنا.

الشاي الأخضر:

لا يحب الكثير منا تناول الشاي الأخضر بسبب مذاقه ، ولكنه مفيد جدًا بالنسبة لنا، يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من I-theanine ، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق، و يجب على المرء أن يحاول أن يستهلك في شكل مباشر أو تطوير طعم لتناول الشاي الأخضر.

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السبانخ:

واحدة من أكثر الخضروات الخضراء التي لا تحبها مثل العديد من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الأخرى. كل هذه مصادر غنية بالمغنيسيوم ، وهو معدن ضروري لاكثر من ثلاثمائة تفاعل كيميائي في الجسم. المغنيسيوم مفيد في مكافحة القلق والتوتر.

الزبادي:

النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة بروبيوتيك مثل نوع معين من البروبيوتيك شهد تغيرات في استجابة الجسم للتوتر ومستوى القلق.

الشوكولاتة الداكنة:

لا أعتقد أن هذا شيء جديد وكلنا ندرك جيدًا حقيقة أن الشوكولاتة الداكنة معروفة بإطلاق مواد كيميائية جيدة في الدماغ، يساعد على تهدئتك.