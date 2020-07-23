شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب حرقة القدمين عديدة وأبرزها تلف الأعصاب أو مشكلة بالأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسباب حرقة القدمين عديدة، بما في ذلك تلف الأعصاب في القدمين من التعرض للحرارة الشديدة أو البرد، وقد تنتج حرقة القدمين أيضًا عن مشكلة في الدورة الدموية مثل ضعف تدفق الدم إلى القدمين، مثل مرض الشريان المحيطي أو إصابة القدم أو المشي الكثير، في هذا التقرير نتعرف على أسباب حرقة القدمين، بحسب موقع healthgrades.



اسباب حرقة القدمين

أسباب حرقة القدمين

أسباب حرقة القدمين عديدة، حيث يمكن أن يحدث بسبب تلف الأعصاب أو تلف الجلد في القدمين والأنسجة المحيطة بها قد تؤدي الحروق الناتجة عن الحرارة الشديدة أو المواد الكيميائية إلى تلف الأعصاب في الجلد، ما يؤدي إلى حرقة القدمين.

يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب المحيطية (اعتلال الأعصاب المحيطية) أيضًا في الشعور بحرقان القدمين قد يكون الاعتلال العصبي المحيطي بسبب أمراض أو حالات معينة، مثل مرض السكري أو إدمان الكحول، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الأعصاب، أو قد لا يكون لها سبب معروف.

الأسباب الجسدية لحرقة القدمين

قد يكون حرقة القدمين لأسباب جسدية بما في ذلك:

-الحروق، بما في ذلك حروق الشمس

-بعض الأدوية، بما في ذلك بعض أدوية العلاج الكيميائي للسرطان

-التعرض للبرد

-التعرض لمركبات سامة أو سامة، مثل الرصاص أو الزئبق

- إصابة في القدم

-إصابة العصب

-اعتلال الأعصاب المحيطية (اضطراب يسبب خلل وظيفي في الأعصاب التي تقع خارج الدماغ والحبل الشوكي)

-الضغط على العصب أو انحباس العصب.



اسباب حرقة القدمين

ثانياً الأمراض أو الاضطرابات التي تسبب حرقة القدمين

قد يكون الإحساس بحرق القدم ناتجًا عن مرض معين أو اضطراب معين يسبب تلف الأعصاب بما في ذلك:

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-التأثيرات الضائرة للأدوية، وخاصة العلاج الكيميائي المضاد للسرطان

-اعتلال الأعصاب الكحولي (تلف الأعصاب المرتبط بالاستهلاك المفرط للكحول)

-داء السكري (مرض مزمن يؤثر على قدرة الجسم على استخدام السكر للطاقة)

-متلازمة جيلان باريه (اضطراب العصب المناعي)

-عدوى فيروس العوز المناعي البشري

-التصلب العصبي المتعدد (مرض يصيب الدماغ والحبل الشوكي ويسبب الضعف والتنسيق وصعوبات التوازن ومشاكل أخرى)

-مرض الشرايين الطرفية ويسمى أيضًا مرض الأوعية الدموية الطرفية وهو تضيق أو انسداد في الشرايين بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، ما يحد من تدفق الدم إلى الأطراف

-التهاب المفاصل الروماتويدي (مرض مناعي ذاتي مزمن يتميز بالتهاب المفاصل)

-القوباء المنطقية (إعادة تنشيط فيروس varicella-zoster ، الذي يبقى في الجسم في حالة غير نشطة بعد جدري الماء)

-الذئبة الحمامية الجهازية (اضطراب يهاجم فيه الجسم الخلايا والأنسجة الصحية الخاصة به)

-نقص فيتامين وخاصة فيتامين ب 12 وحمض الفوليك



اسباب حرقة القدمين

أسباب خطيرة أو مهددة للحياة لحرقة القدمين

في بعض الحالات، قد يكون حرقة القدمين عرضًا لحالة خطيرة أو مهددة للحياة يجب تقييمها على الفور وتشمل هذه:

-انسداد الشرايين

-سكتة دماغية

-نوبة نقص تروية عابرة (أعراض تشبه السكتة الدماغية قد تكون علامة تحذير لسكتة دماغية وشيكة).