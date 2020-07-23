كورونا يحاصر أمريكا اللاتينية والكاريبي بـ4 ملايين مصاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، عتبة الأربعة ملايين مصاب.



وتتصدر البرازيل القائمة في تلك المنطقة بأكثر من نصف المصابين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر رسمية في البرازيل فإن الوباء حصد حتى الأربعاء أكثر من 80 ألف شخص.

ومنذ بداية تفشي فيروس الوباء، سُجل رسميا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ما مجموعه 4 ملايين و40 ألفا و925 إصابة بالفيروس بينها 172 ألفاً و886 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل لوحدها 2.2 مليون إصابة، وهي ثاني دولة أكثر تضرراً بالوباء في العالم خلف الولايات المتّحدة.