شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» ينشئ فرقًا داخلية لدراسة مدى عنصرية خوارزمياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم شركة «فيسبوك» حاليًا بتشكيل فرق داخلية جديدة لدراسة شبكتها الاجتماعية الرئيسية وموقع «إنستجرام» والتعرف على مدى تحيزهما العنصري. وتهدف الفرق الداخلية إلى معرفة فيما إذا كانت خوارزميات الموقع المدربة بالذكاء الاصطناعي تؤثر سلبًا على الأشخاص والمجموعات الناقصة التمثيل. وقال متحدث باسم «فيسبوك» لموقع «ذا فيرج» إن الفريق «سيكلف بضمان وجود تطوير عادل ومنصف للمنتج في كل ما نقوم به». أضاف: «سنواصل العمل عن كثب مع فريق الذكاء الاصطناعي المسؤول عن فيسبوك لنضمن أننا ننظر إلى التحيزات المحتملة عبر منصاتنا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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