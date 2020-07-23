شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد البروكلى الصحية للجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

البروكلي من الخضراوات المفيدة لصحة الجسم خاصة وأنه منخفض السعرات الحرارية، فهو يحتوي على ثروة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تدعم العديد من جوانب صحة الإنسان.

ووفقا لتقرري لموقع medicalnewstoday الطبي تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

والبروكلي هو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في منع تطور الظروف المختلفة، ينتج الجسم جزيئات تسمى الجذور الحرة خلال العمليات الطبيعية مثل التمثيل الغذائي ، والضغوط البيئية تضيف إلى هذه الجذور الحرة ، أو أنواع الأكسجين التفاعلية ، سامة بكميات كبيرة يمكن أن تسبب تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان وحالات أخرى.

يمكن للجسم القضاء على الكثير منها ، ولكن يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الغذائية، تحتوي الخضروات الصليبية على مجموعة من مضادات الأكسدة ، والتي قد تساعد في منع نوع تلف الخلايا الذي يؤدي إلى السرطان، أحد هذه المركبات هو الكبريترافان ، وهو مركب يحتوي على الكبريت يعطي الخضروات الصليبية لدغة مريرة.

كما تحتوي الخضراوات الصليبية والتي من بينها البروكلى أيضًا على إندول 3-كاربينول و هذا المركب قد يكون له خصائص قوية مضادة للأورام.

يعمل الكالسيوم والكولاجين معًا لصنع عظام قوية.يوجد أكثر من 99٪ من الكالسيوم في الجسم في العظام والأسنان يحتاج الجسم أيضًا إلى فيتامين ج لإنتاج الكولاجينكلاهما موجود في البروكلي.

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يلعب فيتامين ك دورًا في تجلط الدم ، لكن بعض الخبراء اقترحوا أيضًا أنه قد يساعد في منع أو علاج هشاشة العظام قد يكون الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ك أكثر عرضة لمشاكل في تكوين العظام قد يساعد الحصول على ما يكفي من فيتامين ك من النظام الغذائي في الحفاظ على صحة العظام.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ، يحتوي كوب من البروكلي الذي يزن حوالي 76 جرامًا (جم) على 3 ٪ إلى 3.5 ٪ من حاجة الشخص اليومية للكالسيوم ، و 45-54 ٪ من حاجته اليومية لفيتامين C ، و 64-86٪ من حاجتهم اليومية لفيتامين ك ، حسب العمر والجنس.

فيتامين ج هو مضاد للأكسدة يوفر مجموعة من الفوائديدعم الجهاز المناعي وقد يساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وإعتام عدسة العين وفقر الدم في شكل مكمل ، قد يساعد أيضًا في تقليل أعراض نزلات البرد وتقصير وقت استمرار البرد.

يساعد فيتامين ج الجسم على إنتاج الكولاجين ، وهو نظام الدعم الرئيسي لخلايا وأعضاء الجسم ، بما في ذلك الجلد، كمضاد للأكسدة ، يمكن أن يساعد فيتامين ج أيضًا في منع تلف الجلد ، بما في ذلك التجاعيد بسبب الشيخوخة.

كما يمكن أن تساعد الألياف الغذائية في تعزيز الانتظام ، ومنع الإمساك ، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، ويوفر كوب بحجم 76 جم من البروكلي 5.4٪ إلى 7.1٪ من الاحتياجات اليومية للفرد من الألياف.