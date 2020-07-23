شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف بريطانى قد يموتون بسبب التأخير فى الرعاية الصحية للفيروس التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير بريطانى من أن أكثر من 200 ألف شخص قد يموتون بسبب التأخير في الرعاية الصحية والآثار الاقتصادية والاجتماعية الأخرى الناجمة عن الإغلاق، وترجع الغالبية العظمى من الوفيات 185،000 - إلى انتظار طويل للعلاج على المدى الطويل.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية فإن ما يصل إلى 25000 حالة وفاة كانت ستأتي في الأشهر الستة الأولى بسبب تأخيرات في الرعاية الصحية، وفقًا لخبراء في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ، ومكتب الإحصاءات الوطنية ، وإدارة الخبير الاكتواري الحكومي ووزارة الداخلية.

وكشفت إحصائيات مدمرة الأسبوع الماضي أن عدد مرضى NHS الذين تم قبولهم في العمليات الروتينية انخفض بنسبة 82 في المائة في العام واضطر 1.5 مليون شخص إلى الانتظار 18 أسبوعًا على الأقل لبدء العلاج.

أظهرت بيانات NHS التي كشفت عن السلالة التي وضعتها Covid-19 على المستشفيات أن 54550 مريضًا فقط تم قبولهم للعلاج في مايو - وهو جزء من 295000 تم تسجيلهم هذه المرة من العام الماضي.

واضطر 1.45 مليون مريض إلى الانتظار 18 أسبوعًا على الأقل لبدء العلاج في المستشفى للعمليات الروتينية مثل استبدال مفصل الورك والركبة - وهو الأسوأ منذ عام 2007 وأكثر من الضعف في مايو الماضي.

وحذر كبار الجراحين من أن "القنبلة الموقوتة" - التي تغذيها آلاف العمليات غير العاجلة التي تم إلغاؤها خلال ذروة الوباء - قد "انفجرت" ، قائلين إن الأزمة "تخرج عن نطاق السيطرة".

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وكشف المحللون أن NHS تواجه "طريقًا طويلًا وصعبًا إلى الأمام" وأنها تواجه "تحديًا هائلاً" في اللحاق بالركب المتراكم من المرضى الذين تم تأجيل علاجاتهم.

كشفت بيانات NHS المروعة أيضًا ان26000 شخص ينتظرون أكثر من عام لعملية روتينية - 26 مرة أعلى من هذا الوقت من العام الماضي والأكثر منذ سبتمبر 2009، تم علاج 62.2 في المائة فقط من الأشخاص في غضون 18 أسبوعًا في مايو ، وهو أقل بكثير من الهدف البالغ 95 في المائة.

ينتظر أكثر من 500000 مريض في إنجلترا ستة أسابيع على الأقل لإجراء اختبار تشخيصي رئيسي - مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو تنظير المعدة.

وصلت أوقات انتظار السرطان إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع أقل من نصف (47.9 في المائة) من المرضى الذين تم تشخيصهم لا يبدأون العلاجات المنقذة للحياة في غضون شهرين.

الأرقام تعادل ما يقرب من مليون سنة من الحياة فقدت دون داع ، في أسوأ سيناريو موضح في التقرير.

مع تطبيق تدابير الإغلاق وتغيير أولويات المستشفى ، فقد فات المرضى على الأرجح الرعاية المنقذة للحياة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية والتشخيص المبكر لمرض السكري وأمراض الكلى.

اكتشفت جامعة أكسفورد الأسبوع الماضي فقط أن 5000 من مرضى النوبات القلبية قد ذهبوا إلى المستشفى بين مارس ومايو، وأضاف التقرير ، الذي نُشر في أبريل ولكن تم إغفاله إلى حد كبير حتى الآن ، مصداقية للرأي القائل بأن المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة لا علاقة لها بالفيروس التاجي تم إهمالهم خلال الوباء.

وقال التقرير: من المتوقع أن يكون لتعليق الرعاية "غير العاجلة" تأثير صحي قصير المدى في حد ذاته ، لأن المرضى الذين لا يتلقون العلاج سيقللون من نوعية الحياة بينما لا يتلقون خدمات الرعاية الصحية هذه، من المرجح أن تتدهور حالتهم على المدى الطويل دون علاج وقد يموت بعضهم في وقت أبكر من غير ذلك.