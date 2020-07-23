شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف أسباب زيادة عدد وفيات كورونا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية أن تأخير فرض القيود والإغلاق في بداية تفشى فيروس كورونا ارتبط بشكل كبير بارتفاع معدل الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان كل يوم إضافي يتأخر فيه إعلان حالة الطوارئ مرتبطًا بزيادة بنسبة 5٪ في معدل الوفيات، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال نيوز توداي".

وأوضحت الدراسة أنه في ظل غياب أدلة مباشرة في وقت مبكر من تفشي المرض، مع تزايد عدد الحالات المحلية، استندت الولايات في قراراتها إلى إغلاق المدارس وإعلان حالة الطوارئ على دراسات النمذجة والأدلة من الأوبئة الماضية.

ووجد تحليل عام 2007 لوباء الإنفلونزا في 1918-1919 ، على سبيل المثال، أن إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة من قبل سلطات المدن الأمريكية في وقت سابق كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات اللاحق في تلك المدن.

ونشر الباحثون في فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا، الآن واحدة من أولى الدراسات التي تقيم على وجه التحديد تأثير التباعد الجسدي على معدلات وفيات كورونا.

واستخدموا التواريخ عندما أعلنت الدول حالات الطوارئ وأغلقت المدارس وتنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور نادر يحيى، الأستاذ المساعد في قسم التخدير وطب العناية المركزة في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا وجامعة بنسلفانيا: "قبل هذه الدراسة، افترضنا أن التباعد الاجتماعي عمل على أساس النمذجة ودراسات الأوبئة السابقة، ولكن لم يكن لدينا بيانات كمية كبيرة لإظهار فعاليتها لـ COVID-19".

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وأضاف: "تُظهر تحليلاتنا أن الدول التي أصدرت إعلانات الطوارئ في وقت سابق ساعدت في الحد من انتشار المرض وتؤكد هذه النتائج مدى أهمية تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي في وقت مبكر للحد من وفيات COVID-19".

ونشرت الدراسة في مجلة أمراض العدوى السريرية Clinical Infectious Diseases.

ولاختبار ما إذا كان هناك ارتباط بين مقاييس المسافة البعيدة والوفيات، قام الباحثون بتحليل 55،146 حالة وفاة بكورونا عبر 37 ولاية بين 21 يناير و 29 أبريل.





وحددوا اليوم الذي تجاوزت فيه الولاية 10 حالات وفاة بـ COVID-19 كـ "يوم واحد" ولاحظوا عدد الوفيات بعد 28 يومًا.

بعد إجراء تعديلات للمتغيرات الديموغرافية، مثل حجم السكان ، والكثافة ، والتوزيع العمري ، فإن كل يوم يتأخر فيه الإعلان عن حالة الطوارئ كان مرتبطًا بزيادة بنسبة 5 ٪ في معدل الوفيات.

ارتبط تأخير كل يوم في إغلاق المدارس بزيادة بنسبة 6٪ في معدل الوفيات.

من خلال إعادة تعريف أول حالة وفاة مؤكدة في حالة ما في اليوم الأول، تمكن الباحثون من الحصول على بيانات الوفيات لمدة 28 يومًا لجميع الولايات الخمسين.