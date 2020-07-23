6 نصائح لرضاعة آمنة مع كورونا

تبحث الأمهات منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد؛ عن النصائح الآمنة والخطوات الصحيحة التى يحب اتباعها خلال إرضاع طفلها، حتى تجنبه فرص نقل العدوي بـ"كوفيد 19".

ووضعت أمل عبدالحكيم، طبيبة أطفال مصرية، روشتة آمنة للأمهات خلال عملية الرضاعة، مؤكدة ضرورة الالتزام بـ6 نصائح خلال عملية إرضاع الطفل.

وشددت طبيبة الأطفال لـ"الخليج 365" على ضرورة تغطية الأم للفم والأنف حال شعورها بالسعال بواسطة منديل ورقي يتم التخلص منه فورا داخل سلة المهملات.

كما أوصت بإخراج سلة المهملات من المنزل عقب انتهاء الأم من الرضاعة حتى لا نسمح باحتمالية وجود الفيروس في أي مكان.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- يجب على الأم غسل يديها بالماء والصابون أو الكحول جيدا قبل وبعد لمس الطفل.

2- غسل صدرها جيدا بالماء والصابون قبل وبعد الرضاعة.



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3- لا بد أن تحرص الأم المرضعة على ارتداء كمامة طبية أو قطنية عند الاقتراب من طفلها.

4- يجب أن ترتدي الأم ملابس خاصة بعملية الرضاعة يتم تطيهرها وتعقيمها عقب الانتهاء مباشرة.



5- عقب الانتهاء من عملية الرضاعة ووضع الطفل بغرفته، يجب على الأم المرضعة التخلص من الكمامة الطبية في سلة المهملات أو غسل الكمامة القطنية جيدا بالماء للقضاء على احتمالات نقل العدوي للطفل.

6- ضرورة قيام الأم بتطهير وتعقيم الأسطح التي تلمسها باستمرار حتى تقضي بشكل مباشر على الفيروس التاجي حال وجوده بالمنزل.



