ترامب: لا استبعد إغلاق قنصليات صينية أخرى على الأراضي الأمريكية المزيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عدم استبعاده إغلاق قنصليات صينية أخرى على أراضي بلاده بعد إغلاق قنصلية لبكين في هيوستن.

تصريحات ترامب جاءت على خلفية سؤال صحفي في مؤتمر عقده للحديث عن تطورات فيروس كورونا بالولايات المتحدة.

وكشفت الصين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة طلبت منها وبشكل مفاجئ، إغلاق قنصليتها في هيوستن، وهددت بالرد حال عدم تراجع واشنطن.

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وأدانت الصين في بيان لوزارة الخارجية، طلب واشنطن إغلاق قنصليتها في هيوستن، ونددت بشدة هذه الخطوة ووصفتها بـ"الشائنة".

والثلاثاء أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للعمل مع الصين أو أي دول أخرى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لاستخدامه في الولايات المتحدة رغم تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.

وكان ترامب دأب على اتهام الصين بسوء إدارة جائحة كورونا التي نشأت في مدينة ووهان الصينية وانتشرت في الولايات المتحدة وتسببت في أكثر من 140 ألف حالة وفاة بين الأمريكيين.