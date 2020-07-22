الوفيات تنخفض مع ارتفاع الحرارة.. هل يكتب الصيف نهاية كورونا؟

وجدت دراسة بريطانية شارك فيها العديد من العلماء، أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يساعد في انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بنسبة 15%.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في جامعة "كينجز كوليدج" في لندن، والذي قاد الدراسة، قال إن "الصيف فرصة سانحة لإخراج الفيروس من أوروبا".

وأشار إلى أن الأفراد أقل عرضة لتدهور حالتهم الصحية عندما يكون الطقس أكثر دفئًا ورطوبة، بينما يكونوا أكثر عرضة للخطر عندما يكون الجو باردًا.

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واشار إلى أن هذا كان "مصدر قلق خاص" لبريطانيا لأن آلاف الأشخاص لا يزالون يصابون بالعدوى كل يوم، وأن الصيف أوشك بالفعل على الانتهاء.

وحذر العلماء مرارًا من مخاطر تفاقم أزمة كورونا مع عودة الطقس البارد، لأن العديد من الفيروسات الأخرى (مثل نزلات البرد والإنفلونزا) تكون أكثر عدوانية في أشهر الشتاء.

وأضاف سبيكتور: "في أوروبا، حيث كان لدينا 7 مستشفيات تسجل البيانات ودرجات الحرارة والوقت، رأينا أنه مقابل ارتفاع كل درجة واحدة ينخفض معدل الوفيات بنحو 15%، وبشكل عام، كلما ازداد الطقس دفئًا، انخفضت شدة المرض وانخفض معدل الوفيات بمرور الوقت".

بشكل عام، توصلت الدراسة إلى أن حالات كورونا التي تحتاج إلى العناية المركزة في أوروبا انخفضت بنسبة 2.2% يوميًا بين نهاية فبراير/شباط ونهاية مايو/أيار، كما انخفضت حاجة إالمرضى إلى أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 2.1% يوميا خلال نفس الفترة.