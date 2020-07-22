7 فوائد للقرفة.. أهمها الوقاية من السكري

تعد القرفة من أشهر التوابل المستخدمة في جميع أنحاء العالم، وتدخل في الطهي وفي الأدوية التقليدية.

وتحتوي القرفة على مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات، وتساعد على التقليل من معدل السكر في الدم، وتقي من الإصابة بالسرطان، وتساعد على تنشيط الأوعية الدموية وتحافظ على صحة القلب.

وتظهر أهمية القرفة لدى من يعانون من اضطرابات عصبية، مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون، ولهذا يجب الحرص على تناولها دائما.





فوائد القرفة للصحة

1. التقليل من الالتهابات

القرفة غنية بمضادات الالتهابات، كما أنها جيدة لمقاومة الجراثيم، وأثبت الباحثون من خلال دراسات عديدة على القرفة أن تقلل أعراض الالتهابات، لعل أشهرها التهاب المفاصل.

2. الوقاية من مرض السكري

أشارت دراسة حديثة أجراها المركز الطبي بجامعة "كيونج هي" في كوريا الجنوبية، أن تناول القرفة يعد ضروريا لمن يعانون من مستويات عالية بالسكر في الدم.

وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 51 مشتركا تراوحت أعمارهم بين 20 إلى 70 عاما وتم إعطائهم 500 ملجرام من القرفة 3 مرات يوميا لمدة 12 أسبوعا.

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وثبت فاعلية القرفة في التقليل من مستويات الجلوكوز غير الطبيعية، ولهذا يعتبر من المهم تناولها لمن يعاني من مرض السكري.





3. إمداد الجسم بالعناصر الغذائية

تعتبر القرفة من الأعشاب المهمة الغنية بالعناصر الغذائية المميزة التي يحتاجها الجسم لاحتوائها على الألياف التي تساعد على إنقاص الوزن، فضلا على احتوائها على الكالسيوم والمنجنيز والحديد، ما يساعد على تقوية العظام وتعزيز الصحة بشكل عام.

4. الحماية من السرطان

تشير الدراسات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية بولاية ماريلاند، أن القرفة تساعد على الحد من نمو الخلايا السرطانية لاحتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا، كما أنها تقلل من انتشار سرطان الدم والأورام الليمفاوية، فضلا على أنها تحمي من الإصابة بسرطان القولون.





5. تحسين الدورة الدموية

تحتوي القرفة على نسبة عالية من مركب الكومارين، الذي يمنع تخثر الدم أو تجلطه، ما يسهم في عمل الدورة الدموية بشكل أفضل.

6. تحسين الهضم

تعد القرفة من الأعشاب المهمة لحماية الجهاز الهضمي، إذ أنها تساعد على التخلص من الغازات وتقلل الحموضة والإسهال، كما أنها تخلصك من الشعور بالغثيان.

7. تقوية الأعصاب

تكمن أهمية القرفة أيضا في أنها تساعد على استرخاء الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق، كما أنها تساعد على إصلاح الخلايا العصبية التالفة وتعزيز نشاط الدماغ.