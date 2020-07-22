وزير الخارجية الجزائري: هناك تقارب كبير بين رؤيتنا ومواقف مصر وتونس بخصوص الأزمة الليبية المزيد

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء، إن بلاده تتفهم تحديات الأمن القومي لجيران ليبيا.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هناك تقاربا كبيرا بين رؤية الجزائر ومواقف مصر وتونس بخصوص الأزمة الليبية.

وتابع بوقادوم، أن الجزائر مستعدة لرعاية أي مفاوضات بين الأطراف الليبية ونتواصل مع جميع الجهات المعنية بالأزمة، مشددا على أن بلاده "تقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة الليبية ونرى فرصة لتقارب وجهات النظر بين الفرقاء ".

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وشدد وزير الخارجية الجزائري على أهمية اقتناع جميع أطراف الأزمة الليبية بضرورة الحل السياسي، مؤكداً أن رؤية الجزائر لتسوية الأزمة الليبية تقوم على وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات ودفع الحل السلمي ورفض التدخلات الخارجية واحترام حظر الأسلحة.

والإثنين الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن مساعدة بلاده لجارتها الشرقية ليبيا على الخروج من داومة الحرب التي تعيشها، أمر يثير استياء بلدان تحركها أطماعها الاقتصادية، في إشارة إلى تركيا.



وأضاف أن "تقديم المساعد لليبيا واجبنا، غير أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية"، في إشارة إلى تركيا.