الجدعان يتحدث عن تعافي اقتصاد السعودية ومفاجأة السياحة وضريبة الدخل

أعلن محمد الجدعان وزير المالية السعودي عن أن اقتصاد بلاده أظهر مؤشرات على التعافي، واستفاد من تزايد الطلب على السياحة، وفقا لرويترز، وتحدث في الوقت ذاته عن ملفات هامة كاحتمالات فرض ضريبة الدخل وطروحات البورصة.



وحسب رويترز، قال الجدعان إن بيانات يوليو/ تموز تبشر بتعاف اقتصادي لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية، مشيرا إلى أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي .

وأضاف الوزير أن الطلب على السياحة في السعودية زاد في يوليو/ تموز بفضل الطلب المحلي، وأشار إلى أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر/ كانون أول سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

وأوضح الجدعان أن وزارته تقيم احتياجات الاقتصاد السعودي وسنقدم الدعم المطلوب لضمان التعافي.

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ولفت إلى أن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد، مؤكدا أنه "لا خطة وشيكة لتطبيقها" وأضاف: "لكننا لا نستبعد أي شيء".

وقال الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليس لديه تفضيل جغرافي، وأن الأمر يتوقف على فرصة الاستثمار.

ولفت إلى هناك بضع شركات ترغب الوزارة في طرحها بسوق المال لكن في 2020-2021، موضحا أن الوزارة ستنظر أيضا في خصخصة شركات رعاية صحية وقطاع التعليم.

وقال الجدعان إن المملكة ستصدر ديونا دولية على الأرجح مجددا هذا العام، لكنها لم تتخذ بعد قرار بشأن عملة الطرح الدولي القادم للدين.

وقال الوزير: "ما زلنا ندرس إذا كانت قمة قادة مجموعة/20 ستكون مباشرة أم افتراضية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي".