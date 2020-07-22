شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة العلوم الصحية بسنغافورة توافق على بدء التجارب السريرية للقاح محتمل لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت هيئة العلوم الصحية في سنغافورة على التجارب السريرية لمرشح لقاح فيروس كورونا الذي يتم تطويره بواسطة Arcturus Therapeutics وكلية الطب وفقا لتقرير لموقع cnbc الأمريكي.

وأعلنت شركة Arcturus ، وهي شركة أدوية بيولوجية مقرها سان دييجو ، في كاليفورنيا ، بالشراكة مع شركة كلية الطب السنغافورية ، إنها ستبدأ اختبارات الجرعات البشرية في أقرب وقت ممكن.

وقالت الشركة وكلية الطب في بيان مشترك إن الدراسة التطوعية ستشمل ما يصل إلى 108 بالغين وستفحص عدة مستويات من الجرعات.

قبل إعلان Arcturus و كليه الطب، كان هناك أكثر من 140 لقاحًا مرشحًا في التقييم قبل السريري و 24 في التقييم السريري ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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وجد الباحثون في بياناته قبل السريرية أن جرعة واحدة 0.2 أو 2 أو 10 ميكروجرام أدت إلى تحييد الأجسام المضادة التي تستمر في الزيادة على مدى 50 يومًا قاموا باختبار الأجسام المضادة في تجارب على الفئران كل 10 أيام بعد التطعيم لمدة 60 يومًا.

وقال البروفيسور أوي إنج إونج ، نائب مدير برنامج الأمراض المعدية الناشئة في كلية الطب السنغافورية في بيان نقلاً عن بيانات أولية إن جرعة واحدة من هذا اللقاح قد تكون كافية لتحفيز استجابات مناعية قوية ودائمة".

من جانب أخر كشفت صحيفة "تليجراف" أن كل من شركة جونسون آند جونسون، وأسترازينيكا، يعتزمان تسعير اللقاحات المحتملة الخاصة بهم دون ربح أثناء احتدام وباء فيروس كورونا، لكن أعلنت كل من شركة مودرنا، وميرك، أنهما يرغبان فى تحقيق أرباح من لقاحهما لفيروس كورونا بمجرد الحصول على الموافقة، وسط مخاوف من أن اللقاحات قد لا تكون متاحة للجميع.

وقالت جولى جيربيردينج، رئيسة قسم المرضى فى شركة ميرك، للجنة الفرعية للرقابة بمجلس النواب: "لن نبيع لقاحنا بالتكلفة، على الرغم من أنه سابق لأوانه لأننا ما زلنا بعيدين عن فهم أساس التكلفة".

وأكدت الصحيفة أن لم تبدأ ميرك بعد فى الدراسات البشرية على لقاحها التجريبى، متخلفة عن المرشحين الرئيسيين.