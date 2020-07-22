شكرا لقرائتكم خبر عن رذاذ الفم لعلاج نزلات البرد قد يزيل فيروس كورونا بنسبة 98.3٪ .. دراسة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم رذاذ الفم لعلاج أعراض نزلات البرد، وتشير دراسة جديدة إلى أنه يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالفيروس التاجي ، وتقليل الحمل الفيروسي في الفم والحلق.

وأظهرت دراسة جديدة أن ColdZyme - وهو رذاذ للفم صنعته شركة علوم الحياة Enzymatica AB ومقرها السويد - يمكنه إلغاء تنشيط -CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب جائحة COVID-19.



رذاذ الأنف

يتم تصنيف ColdZyme كجهاز طبي ، ويتكون من محلول حاجز يكون في الغالب من الجلسرين والتربسين ، وتدعي الشركة أنها يمكن أن توفر حاجزًا وقائيًا ضد الفيروسات الضارة ، بما في ذلك SARS-CoV-2 ، في تجويف الفم، وقد ثبت أن رذاذ الفم يساعد في تقليل أعراض البرد ومدة المرض في دراسة سابقة.

"علاوة على ذلك ، لم يتم الكشف عن أي سمية للخلايا لـ ColdZyme في أي تخفيف تم اختباره. وذكرت الشركة في بيان رسمي أن الدراسة أجرتها شركة Microbac Laboratories Inc - وهي مختبر مستقل ومعتمد ومعتمد.

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ووفقا لتقرير موقع "healthsite" يتكاثر فيروس كورونا- CoV-2 بنشاط في الحلق ويظهر سفك فيروسي مرتفع حتى أثناء الأعراض الخفيفة، وتدعي شركة إنزيماتيكا أن رش كولدزيم على الفم والحلق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ويقلل الحمل الفيروسي محليًا، وأضافت أن انخفاض الحمل الفيروسي قد يقلل من سفك الفيروس وبالتالي يقلل من انتشار المرض.

من جانبه قال كلاوس إيجستراند ، الرئيس التنفيذي للعمليات في Enzymatica ، أنه حتى إذا كانت النتائج الحالية في المختبر لا يمكن ترجمتها مباشرة إلى فعالية سريرية ، فمن المثير للاهتمام جدًا أن ColdZyme قادر على إلغاء تنشيط -CoV-2 في المختبر بشكل فعال لأنه يشكل إثباتًا للمبدأ يمكن أخذه أكثر إلى سريري دراسات، وبالتالي ، تشير النتائج إلى أن ColdZyme يمكن أن يوفر حاجزًا وقائيًا ضد -CoV-2 ".

ووفقًا للشركة ، فقد وجدت دراسة مختبرية سابقة أجريت باستخدام نفس الطريقة أن ColdZyme فعال ضد فيروس كوروني آخر ، HCoV-229E ، وهو أحد أسباب نزلات البرد، وتشير هذه الدراسات معًا إلى أن ColdZyme يمكن أن يكون فعالًا ضد مجموعة متنوعة من الفيروسات داخل عائلة الاكليل.

أظهرت دراسة أجريت في ألمانيا العام الماضي أن ColdZyme يقلل بشكل كبير من أعراض البرد ويحسن نوعية الحياة لدى الأشخاص المصابين بنزلات البرد ، مقارنة بالمجموعة الضابطة، وطُلب من المشاركين استخدام ColdZyme ( ست مرات في اليوم)، و على مدار 7 أيام ، لاحظ الباحثون أن ColdZyme يحسن بشكل ملحوظ التهاب الحلق واحتقان الأنف وأعراض الصداع، كما أدى استخدام ColdZyme إلى تحسين جودة الحياة بشكل كبير وتقليل مدة المرض بشكل ملحوظ.