شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. فوائد للمانجا عمرك ما تتخيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المانجو من الفواكه الصيفية الغنية بالفوائد ولها دور كبير في تقوية المناعة و منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، وهي مصدر رائع للفيتامينات A و C وتحتوي أيضًا على حمض الفوليك ، B6 ، الحديد وقليل من الكالسيوم والزنك وفيتامين E، كما أن المانجو مصدر جيد لمضادات الأكسدة ، في هذا الفيديو نتعرف على فوائد المانجو الصحية، بحسب موقع. "Health line".

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