شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية جديدة نُشرت في مجلة Radiology، المزيد من الأدلة على الآثار غير المتناسبة للمشاكل المتعلقة بالعرق واللون على شدة الإصابة بمضاعفات كورونا، وقال الباحثون والأطباء بمستشفى ماساتشوستس العام أن المرضى من ذوي البشرة السمراء أو ذوى الأصول العرقية أكثر عرضة لمضاعفات كورونا الحادة لأسباب عديدة نتعرف عليها في السطور التالية بحسب موقع " medicalnewstoday".

وقال الباحثون إن الظهور المفاجئ والانتشار السريع لفيروس كورونا كانا مساوياً للاختلاف الاجتماعي، ومن الناحية النظرية، يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيروس وبحالة شديدة يمكن أن تؤدي إلى الموت.

ومع ذلك، كما لاحظ أنطونيو جوتيريس ، الأمين العام للأمم المتحدة ، "لا يميز الفيروس، ولكن آثاره تفعل ذلك، مما يكشف عن نقاط ضعف عميقة في تقديم الخدمات العامة وعدم المساواة بين ذوي البشرة السمراء والبيضاء في الوصول للخدمات الصحية".

كوفيد 19 والعنصرية

إحدى الطرق التي أصبحت فيها هذه التفاوتات الهيكلية واضحة هي التأثير غير المتناسب لكورونا على الأشخاص ذوى البشرة السمراء.

وأسباب ذلك معقدة ومتعددة الأوجه، ولكن من الواضح أن تاريخ التمييز العنصري في المستشفيات سبباً أساسيًا للتفاوت في العلاج والحصول على الخدمات الصحية.

أصبحت هذه المشاكل واضحة لأطباء الأشعة في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH)، في بوسطن ، وعيادة الجهاز التنفسي المرتبطة بها خلال ذروة الموجة الأولى من الوباء.

و أشارت الدكتورة إيفرين فلوريس، اختصاصي الأشعة في مستشفى ماساتشوستس العام والمؤلف المشارك للدراسة، " لاحظت أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 ليسوا ذوى البشرة الفاتحة وكانوا من مجموعات اجتماعية واقتصادية أقل حظًا.

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ووجدت الدكتور فلوريس وزملاؤها أن هؤلاء المرضى غالبًا ما يعانون من مضاعفات كورونا الشديدة، كما هو موضح بالأشعة السينية للصدر.

لفهم هذا بمزيد من التفصيل، قام الباحثون بتحليل البيانات من 326 مريضًا لكورونا تم إدخالهم إلى المستشفى بين 27 مارس و 10 أبريل.

بعد فحص الأشعة السينية للصدر، أصبح من الواضح أن الأشخاص غير البيض كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالات COVID-19 الشديدة.

وأظهرت الدراسات أن الأشعة السينية على الصدر يمكن أن تساعد في توقع خطورة كوفيد 19 وتم تأكيد ذلك في البحث الحالي، حيث وجد المؤلفون أن المرضى الذين يعانون من حالات شديدة للمرض - الذين كانوا ذوى البشرة السمراء ومن مجموعات اجتماعية واقتصادية أقل حظًا - كانوا أكثر عرضة لدخول الرعاية المركزة والتنفس الصناعي و كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض.





مجموعة من العوامل الأساسية

بعد تحليل مزيد من المعلومات حول خلفيات المرضى، وجد مؤلفو الدراسة أن إتقان اللغة الإنجليزية المحدود كان مرتبطًا بوضوح بخطورة COVID-19، حيث إن إتقان اللغة الإنجليزية المحدود هو عامل اجتماعي واقتصادي إضافي يؤثر حقًا على العديد من جوانب الحصول على الرعاية الصحية.

وسلط فريق البحث الضوء أيضًا على العوامل المساهمة الأخرى المتعلقة بالتمييز الهيكلي.

على سبيل المثال، أشار المؤلفون إلى أن الأشخاص من ذوى البشرة السمراء أو من أصل إسباني أو من الأقليات العرقية أو العرقية الأخرى هم أكثر عرضة لوظائف غير آمنة ومنخفضة الأجر، مع إجازات مرضية محدودة.