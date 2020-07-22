إلى أى مدى يمكن أن يساعد الأطفال فى تحقيق مناعة القطيع؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول العديد من الخبراء إن الأطفال قد يساعدون في بناء مناعة القطيع بعد إعادة فتح المدارس والكليات. ولكن إلى أي مدى هذا ممكن؟

مع إغلاق المدارس في الكثير من البلاد منذ منتصف مارس ، ويشغل ملايين الطلاب دروسًا عبر الإنترنت في العام الدراسي بسبب الوباء، ووفقًا لبعض خبراء الصحة ، تلعب مناعة القطيع دورًا في البلاد بالتأكيد.

الدراسات الحديثة التي فحصت انتقال COVID-19 من قبل الأطفال وفيما بينهم ، قال باحثون في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن الأطفال نادرًا ما يرسلون COVID-19 إلى بعضهم البعض أو إلى البالغين، لذا يطالبون بإعادة فتح المدارس أثناء الالتزام بالمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية .

دفع هذا الخبراء إلى الاعتقاد بأن الأطفال لا يقودون الوباء، حيث يقل احتمال إصابة الأطفال بالعدوى كما أنهم أقل عدوى، لكن كيف يبني هذا مناعة القطيع؟



مناعة القطيع والأطفال

هل ستعيد فتح المدارس مناعة القطيع؟مع سعي الحكومة للحصول على اقتراحات من الآباء بشأن إعادة فتح المدارس في المستقبل القريب ، دخل خبراء الصحة وفقا لتقرير موقع "healthsite" في نقاش حول ما إذا كان إعادة فتح المدارس والكليات سيجلب مناعة القطيع (المجتمع) في الهند في حالة عدم وجود لقاح ام لا. هل ستعيد فتح المدارس مناعة القطيع؟مع سعي الحكومة للحصول على اقتراحات من الآباء بشأن إعادة فتح المدارس في المستقبل القريب ، دخل خبراء الصحة وفقا لتقرير موقع "healthsite" في نقاش حول ما إذا كان إعادة فتح المدارس والكليات سيجلب مناعة القطيع (المجتمع) في الهند في حالة عدم وجود لقاح ام لا.

في حين طرحت مدرسة فكرية فكرة أن الأطفال مرشحين جيدين جدًا لتحقيق مناعة القطيع لأن مناعتهم قوية وتطور بسرعة أجسامًا مضادة قوية مقارنة بكبار السن ، فيما تساءل آخر عن النظرية ، قائلين بينما يصاب الأطفال بالعدوى ويتعافون ، قد لا يتعافى من حولهم على الإطلاق.



وفقًا للدكتور جيه سي سوري ، مدير قسم أمراض الرئة والعناية المركزة وطب النوم في مستشفى فورتيس فاسانت كونج بالهند، فإن هذه قضية مثيرة للجدل للغاية، ويجب أن يفهم الناس بوضوح الإيجابيات والسلبيات.

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وتحدث مناعة القطيع عندما تصاب نسبة كبيرة من السكان بالشفاء وتشفى وتطور مناعة ضد العدوى، ثم يتم حماية السكان المتبقيين أيضًا، وإذا أصبح حوالي 60-70 ٪ من السكان محصنين ضد عدوى COVID-19 ، فيمكن أيضًا حماية بقية السكان، وهذا هو مفهوم مناعة القطيع، وبشكل عام ، إذا نظرت إلى تقدم Covid في الهند ، يصاب 100 شخص بالعدوى ، و 20 شخصًا في المستشفى ويصابون بمرض خطير ، وحوالي 5٪ في وحدة العناية المركزة.

قال الدكتور سوري في مقابلة مع IANS "السكان الأصغر سنا ، حتى لو أصيبوا ، لا يمرضون بشكل خطير ، وهناك القليل جدا من الوفيات".

الدكتور جوراف خاريا ، استشاري أول في أمراض الدم لدى الأطفال والأورام والمناعة بمستشفيات إندرابراستا أبولو ، يتمتع الأطفال بمناعة قوية مقارنة بالسكان المسنين، ويستجيب الأطفال لأي ممرض جديد (البكتيريا ، المستضدات ، الفيروسات والمنبهات ، إلخ) بطريقة أفضل بكثير، وبمجرد تثبيت هذه الاستجابة من قبل الطفل ، يمكن نقلها إلى الآخرين أيضًا.

الدكتور PS Narang ، المدير المساعد لطب الأطفال ، مستشفى ماكس سوبر التخصصي في شاليمار باج بالهند أيضا، تساعد مناعة القطيع على حماية الناس في المجتمع بشكل غير مباشر الذين لم يأخذوا اللقاحات، و يعتبر الأطفال مرشحين جيدين جدًا لأن مناعتهم قوية وتطور مناعة وأجسام مضادة قوية، وقد أثبت هذا التطعيم ضد المكورات الرئوية والإنفلونزا.

مناعة القطيع هي في الأساس مناعة المجتمع، فعلى سبيل المثال ، الحجة هي أنه إذا كان عدد كبير من الأطفال محصنين ضد مرض معين في المجتمع ، فإن هذا الوضع المناعي لمثل هذا العدد الكبير من السكان سيساعد على منع هذا المرض في هذا المجتمع بالذات، ولكن بعد ذلك تتطور مناعة القطيع بشكل سلبي ، ولهذا ، لا تسمح للأشخاص بالعدوى بنشاط، لذلك ، يجب اتخاذ تدابير مكافحة العدوى على جميع المستويات.