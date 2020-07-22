شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تتعاقد على 100مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الولايات المتحدة، مع شركة "فايزر"، لتوفير 100 مليون جرعة من مرشح لقاح كورونا، بقيمة 1.95 مليار دولار، لإنتاج ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا COVID-19، مضيفة بأنها ستحصل هي وشريكتها، شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية، بيو ان تيك" BioNTech" على هذا المبلغ ضمن إتفاق الولايات المتحدة، لتوفير الجرعات المطلوبة من لقاح فيروس كورونا 19COVID-.

وأضافت، لقد تعاقدت الولايات المتحدة مع شركة Pfizer على 100 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع، إن الاتفاقية تسمح للحكومة الأمريكية بالحصول على 500 مليون جرعة إضافية، وذلك وفقا لموقع شركة فايزر.

ستقوم شركة Pfizer بتوصيل الجرعات إذا حصل المنتج على ترخيص استخدام الطوارئ أو ترخيص من هيئة الأغذية الامريكية" FDA"، بعد الانتهاء من ثبةت السلامة والفعالية في تجربة سريرية كبيرة من المرحلة الثالثة.

وأكدت الشركة، يعتبر اللقاح حاسمًا لمواجهة وباء فيروس كورونا، وقد وقعت الحكومات في جميع أنحاء العالم اتفاقيات مع صانعي الأدوية لتأمين جرعات من مرشحي اللقاحات.

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وأوضحت، تعد شركة فايز Pfizer وبيو ان تيك BioNTech ، من بين عدد قليل من الشركات التي تتسابق لتطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا ، COVID-19 أظهر مرشح اللقاح الخاص بهم وعودًا في دراسات صغيرة في مرحلة مبكرة على البشر.

يذكر أن الشركتان اتفقتا مع المملكة المتحدة بشأن 30 مليون جرعة من مرشح لقاح" MRNA "ضد فيروس كورونا

من المتوقع تسليم 30 مليون جرعة في 2020 و 2021، رهنا بموافقة أو تفويض من الجهات التنظيمية.

لا تزال الشركتان Pfizer و BioNTech في طريقهما لبدء تجربة السلامة والفعالية المتوقعة من المرحلة الثانية والثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، وطلب المراجعة التنظيمية في وقت مبكر من أكتوبر 2020 وتصنيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2020 وأكثر من 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021.

تعد الاتفاقية جزءًا من التزام شركة Pfizer و BioNTech بالمساعدة في معالجة وباء فيروس كورونا.