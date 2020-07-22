10 آلاف متطوع لتجارب المرحلة السريرية الـ3 للقاح كورونا بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن دائرة الصحة في أبوظبي بدأت في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح واعد لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ سيتم إجراء التجارب على 15 ألف متطوع من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن عدد المتطوعين بلغ نحو 10 آلاف شخص.



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات، الأربعاء، في إمارة أبوظبي.



وأكد العويس أن القطاع الصحي في الإمارات يتبنى استراتيجية مرنة ومتعددة المسارات في التعامل مع جائحة كورونا تعتمد على قيام الجهات المختصة بإجراء أكبر عدد ممكن من الفحوص الطبية وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، وفي ذات الوقت توثيق التعاون مع الشركاء الدوليين للعمل على تطوير لقاح آمن ضد المرض.





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وشدد على أن جميع التجارب السريرية تخضع للضوابط المعمول بها في الإمارات، والمبادئ التوجيهية الدولية الصارمة التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لضمان أفضل معايير السلامة للمتطوعين.

وأشار إلى تخصيص خط ساخن للرد على أسئلة المتطوعين وتقديم الدعم لهم أثناء مختلف مراحل التجارب، علاوة على توفير عيادات متنقلة لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين.

ودعا أفراد المجتمع إلى المشاركة في التجارب، مشدداً على أن الإمارات وجهة مثالية لمثل هذه الاختبارات كونها تحتضن أكثر 200 جنسية من دول العالم حيث يتيح هذا التنوع الكبير للقائمين على تطوير اللقاح إجراء المزيد من الأبحاث المفصلة كما يسهم في تعزيز جدوى التطبيق العالمي للقاح حال نجاح التجارب.